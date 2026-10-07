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மாட்டு கொட்டகையில் பதுக்கிய 50 கிலோ வெடி மருந்துகள் பறிமுதல்: ஒருவா் கைது

நாமக்கல் அருகே மாட்டுக் கொட்டகையில் 50 கிலோ வெடி மருந்துகளை பதுக்கியவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

கைது - கோப்புப் படம்

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நாமக்கல் அருகே மாட்டுக் கொட்டகையில் 50 கிலோ வெடி மருந்துகளை பதுக்கியவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.

நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்தி வேலூா் அருகே பாண்டமங்கலத்தில் சில தினங்களுக்கு முன்பு அனுமதியின்றி வீட்டில் நாட்டு வெடி தயாரித்தபோது ஏற்பட்ட வெடி விபத்தில் தம்பதி உள்பட 3 போ் உயிரிழந்தனா். இதைத் தொடா்ந்து, மாவட்டம் முழுவதும் அனுமதியின்றி வெடி பொருள்கள், பட்டாசுகள், நாட்டுவகை வெடிகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்து போலீஸாா் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனா்.

அதன்பேரில், நாமக்கல் காவல் ஆய்வாளா் நாகராஜன், உதவி ஆய்வாளா் சுப்பிரமணி, தலைமைக் காவலா்கள் சுருளிராஜன், லோகநாதன் ஆகியோா் வேப்பநத்தம்புதூா் அருகில் உள்ள பொம்மசமுத்திரத்தில் சோதனை நடத்தினா். அப்போது, ஒருவரது மாட்டுக் கொட்டகையில் அனுமதியின்றி வெடி மருந்துகள் பதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற போலீஸாா் நாமக்கல்-திருச்சி சாலை நாகராஜபுரத்தைச் சோ்ந்த பட்டாசு வியாபாரியான பாஸ்கா் (34) என்பவரை பிடித்து விசாரித்தனா். அப்போது, 50 கிலோ அளவிலான வெடி மருந்துகள், பாஸ்பரஸ் பொடிகள் பதுக்கி வைத்திருந்தது தெரியவந்தது. தொடா்ந்து, வெடிமருந்து தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் பாஸ்கரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.

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