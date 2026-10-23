கொல்லிமலை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு: சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்ல தடை
கொல்லிமலையில் பெய்யும் தொடா் மழையால் ஆகாய கங்கை அருவியில் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு.
கொல்லிமலை ஆகாய கங்கை அருவியில் வியாழக்கிழமை குளித்து மகிழ்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள்.
கொல்லிமலை ஆகாய கங்கை அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், சுற்றுலாப் பயணிகள் செல்வதற்கு வனத்துறை தடைவிதித்துள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டத்தின் முக்கிய சுற்றுலாத் தலங்களில் ஒன்று கொல்லிமலை. இங்குள்ள ஆகாய கங்கை அருவி, நம் அருவி, மாசிலா அருவியில் குளித்து மகிழ்வதற்காக பல்வேறு மாநில, மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த சுற்றுலாப் பயணிகள் வருவா். கடந்த சில நாள்களாக கொல்லிமலையில் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக, இரவு நேரத்தில் கனமழை பெய்கிறது.
ஆகாய கங்கை அருவியில் குளிப்பதற்கு புதன்கிழமை வனத்துறை அனுமதி அளித்த நிலையில், வியாழக்கிழமை பெய்த கனமழையால் அருவியில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. இதையடுத்து, வெள்ளிக்கிழமை முதல் ஆகாய கங்கை அருவிக்கு செல்ல சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு வனத்துறை தடைவிதித்துள்ளது.
வரும் நாள்களில் மழையின் தாக்கம், வெள்ளப்பெருக்கு குறையும்பட்சத்தில் சுற்றுலாப் பயணிகள் வழக்கம்போல அருவிக்கு செல்ல அனுமதிக்கப்படுவா் என கொல்லிமலை வனத் துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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