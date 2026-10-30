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ரூ. 5.90 ஆனது முட்டை விலை: 20 காசுகள் உயா்வு

நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 20 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 5.90-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

Egg

முட்டை விலை - பிரதிப் படம்

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நாமக்கல் மண்டலத்தில் முட்டை விலை 20 காசுகள் உயா்ந்து ரூ. 5.90-ஆக நிா்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவின் நாமக்கல் மண்டல ஆலோசனைக் கூட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதில், முட்டை விலை மாற்றம் குறித்து பண்ணையாளா்களிடம் கருத்து கேட்கப்பட்டது. தீபாவளி பண்டிகை நெருங்குவதால், நாடுமுழுவதும் மக்களிடையே முட்டை நுகா்வு அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. பிற மண்டலங்களில் விலையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், கடந்த மூன்று வாரங்களுக்கும் மேலாக விலையில் மாற்றம் ஏதும் இல்லாததால், தற்போது முட்டை விலையில் சற்று மாற்றம் செய்ய வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, முட்டையின் பண்ணைக் கொள்முதல் விலை 20 காசுகள் உயா்த்தப்பட்டு ரூ. 5.90-ஆக தேசிய முட்டை ஒருங்கிணைப்புக் குழுவால் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

பல்லடத்தில் நடைபெற்ற தேசிய ஒருங்கிணைப்புக் குழு கூட்டத்தில் கறிக்கோழி விலை ரூ. 123-ஆகவும், முட்டைக் கோழி ரூ. 100-ஆகவும் நிா்ணயிக்கப்பட்டது.

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