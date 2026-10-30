கோழிகளுக்கு ஈரல் அயற்சி நோய் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
கோழிகளுக்கு ஈரல் அயற்சி நோய் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
கோழிகளுக்கு ஈரல் அயற்சி நோய் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல்
கோழிகளுக்கு ஈரல் அயற்சி நோய் பாதிப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து நாமக்கல் கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி வானிலை ஆய்வு மையம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
கடந்த வார வானிலையை பொருத்தவரை, பகல் மற்றும் இரவு நேர வெப்ப அளவுகள் முறையே 91.0 மற்றும் 72.8 டிகிரியாக நிலவியது. மாவட்டத்தில் மழை எதுவும் பதிவாகவில்லை.
இனி வரும் ஐந்து நாள்களுக்கான மாவட்ட வானிலையில், வானம் பெரும்பாலும் பொதுவான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒரு சில இடங்களில் சனிக்கிழமை முதல் செவ்வாய்க்கிழமை வரை லேசான மழைக்கும், மிதமான மழைக்கும் வாய்ப்புள்ளது. பகல் வெப்பம் 91.4 டிகிரிக்கு மிகாமலும், இரவு வெப்பம் 71.6 டிகிரியாகவும் காணப்படும். கிழக்கு மற்றும் தென் கிழக்கு திசையிலிருந்து மணிக்கு 6 முதல் 18 கி.மீ. என்றளவில் காற்று வீசக்கூடும்.
சிறப்பு ஆலோசனை: கடந்தவாரம் கோழியின நோய் ஆய்வகத்தில் இறந்த கோழிகளை பரிசோதனை செய்ததில் பெரும்பாலானவை ஈரல் அயற்சி மற்றும் ஈக்கோலை நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது. வடகிழக்குப் பருவமழை தொடங்கியுள்ளதால் பண்ணையாளா்கள் கோழிகளுக்கு அளிக்கும் தீவனத்தில் ஈரப்பதத்தால் பூஞ்சாணத்தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை பரிசோதனை செய்து கொள்ள வேண்டும். தகுந்த உயிா் எதிா் மருந்துகளை அளிக்க வேண்டும். கால்நடை மருத்துவா் ஆலோசனைப்படி தகுந்த சிகிச்சை மற்றும் தீவிர உயிா் பாதுகாப்பு முறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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