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காலாவதி தேதி குறிப்பிடாத உணவுப் பொருள்கள் விற்பனை: பேக்கரி உரிமையாளருக்கு ரூ. 10,000 அபராதம்

ராசிபுரம் பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள பேக்கரி கடையில் காலாவதி தேதி குறிப்பிடாமல் உணவுப் பொருள்கள் விற்பனை செய்தது கண்டறியப்பட்டதையடுத்து, கடை உரிமையாளருக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

அபராதம் - சித்திரிப்பு

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ராசிபுரம் பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள பேக்கரி கடையில் காலாவதி தேதி குறிப்பிடாமல் உணவுப் பொருள்கள் விற்பனை செய்தது கண்டறியப்பட்டதையடுத்து, கடை உரிமையாளருக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

பேக்கரி கடையில் கெட்டுப்போன, காலாவதியான உணவுப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருவதாக உணவுப் பாதுகாப்புத் துறையினருக்கு வந்த புகாரையடுத்து, ராசிபுரம் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா் கோகுல், பேக்கரி கடையில் சோதனை நடத்தினாா். அப்போது, கொழுக்கட்டை, இனிப்பு வகைகள், பிஸ்கட், பன் உள்ளிட்ட உணவுப் பொருள்களில் காலாவதி தேதி குறிப்பிடாமல் விற்பனை செய்து வந்தது தெரியவந்தது.

மேலும், கடையில் இருந்த பல்வேறு உணவுப் பொருள்களை ஆய்வு செய்த அலுவலா், அவற்றின் மாதிரிகளைச் சேகரித்தாா். காலாவதி தேதி குறிப்பிடாமல் உணவுப் பொருள்களை விற்பனை செய்ததையடுத்து, கடை உரிமையாளருக்கு ரூ. 10 ஆயிரம் அபராதம் விதிக்கப்பட்டு, நோட்டீஸ் வழங்கப்பட்டது.

இதையடுத்து, சேகரிக்கப்பட்ட உணவுப் பொருள்களின் மாதிரிகள் பரிசோதனைக்காக ஆய்வகத்துக்கு அனுப்பப்பட்டன. மேலும், கடையைப் பூட்டி, அதன் சாவியை உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா் எடுத்துச் சென்றாா்.

படவிளக்கம்:

ராசிபுரத்தில் சோதனை நடத்தப்பட்ட பேக்கரி கடை.

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