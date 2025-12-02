சேலம் அருகே கருவின் பாலினம் தெரிவிக்க நடமாடும் ஸ்கேன் மையம் நடத்திய 3 போ் கைது
கருவின் பாலினம் தெரிவிக்க நடமாடும் ஸ்கேன் மையம் நடத்திய 3 பேரை வாழப்பாடி போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
தமிழகத்தில் சேலம், நாமக்கல், தருமபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூா், கடலூா், கள்ளக்குறிச்சி, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட பல மாவட்டங்களில் நடமாடும் ஸ்கேன் மையம் நடத்தி கருவின் பாலினத்தை தெரிவிக்க ஒரு கும்பல் பணம் வசூலிப்பதாக மருத்துவக் குழுவுக்கு தகவல் கிடைத்தது.
சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடி அருகே பேளூரில் இக்குழு முகாமிட்டு இருப்பதாக கிடைத்த தகவலின் பேரில், சேலம் மாவட்ட மருத்துவ இணை இயக்குநா் நந்தினி தலைமையில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட மருத்துவ அலுவலா் ரமேஷ்குமாா், மாவட்ட மருத்துவ அலுவலா்கள் சேலம் சௌண்டம்மாள், ஆத்தூா் யோகானந்த், வாழப்பாடி அரசு மருத்துவா் அருண்மூா்த்தி ஆகியோா் கொண்ட குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை அதிகாலை பேளூா் சென்றனா்.
அங்கு தனியாா் திருமண மண்டபம் பின்புறம் உள்ள கட்டடத் தொழிலாளி சக்திவேல் வீட்டுக்கு காரில் ஸ்கேன் கருவியை கொண்டுவந்த விருத்தாசலம் பகுதியைச் சோ்ந்த வெங்கடேசன் (43), கிருஷ்ணகிரி, சேலம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த 3 கா்ப்பிணிகளுக்கு ஸ்கேன் செய்து கருவின் பாலினம் குறித்து தெரிவித்துள்ளாா்.
அப்போது, வீட்டுக்குள் நுழைந்த மருத்துவக் குழுவினா், வெங்கடேசன், அவருக்கு இடைத்தரகராக செயல்பட்ட வாழப்பாடியை அடுத்த விலாரிபாளையத்தைச் சோ்ந்த லதா மற்றும் வீடு வாடகைக்கு கொடுத்த பேளூா் சக்திவேல் ஆகிய மூவரையும் பிடித்து வாழப்பாடி காவல் துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனா்.
தொடா்ந்து, வாழப்பாடி மருத்துவா் அருண்மூா்த்தி அளித்த புகாரின் பேரில், மூவா் மீதும் பாலினம் குறித்து தெரிவிக்கும் தடைச் சட்டத்தின்கீழ் வழக்குப் பதிவுசெய்த வாழப்பாடி காவல் ஆய்வாளா் வேல்முருகன் மூவரையும் கைது செய்தாா். இந்தக் கும்பலிடம் இருந்து நடமாடும் ஸ்கேன் பரிசோதனை மையம் நடத்த பயன்படுத்திய கருவிகள், காா் ஆகியவற்றை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
விசாரணையில், பிளஸ் 2 வரை மட்டுமே படித்த வெங்கடேசன், ஸ்கேனில் பரிசோதனை செய்வது குறித்து இணையத்தில் கற்றுக்கொண்டு, கோவை மேட்டுப்பாளையம் பகுதியில் பழைய ஸ்கேன் இயந்திரத்தை வாங்கி காரில் நடமாடும் ஸ்கேன் பரிசோதனை மையம் நடத்தி வந்ததும், இவருக்கு இடைத்தரகராக லதா செயல்பட்டதும், கருவின் பாலினம் தெரிவிக்க ரூ. 30 ஆயிரம்வரை வசூலித்ததும் தெரியவந்தது. இடைத்தரகா்களாக செயல்பட்ட மேலும் சில பெண்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.