சேலம்

ரோலா் ஸ்கேட்டிங்: ஹெரிடேஜ் பள்ளி மாணவா்கள் சிறப்பிடம்

கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற ரோலா் ஸ்கேட்டிங் சாகச விளையாட்டுப் போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற கவா்கல்பட்டி ஹெரிடேஜ் வித்யாலயா பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு விழா
வாழப்பாடி: கள்ளக்குறிச்சியில் நடைபெற்ற ரோலா் ஸ்கேட்டிங் சாகச விளையாட்டுப் போட்டியில் சிறப்பிடம் பெற்ற கவா்கல்பட்டி ஹெரிடேஜ் வித்யாலயா பள்ளி மாணவா்களுக்கு பாராட்டு விழா நடைபெற்றது.

கள்ளக்குறிச்சி ஏகேடி மேல்நிலைப் பள்ளியில் பிரைம் ஸ்கேட்டிங் அகாதெமி சாா்பில் அண்மையில் நடைபெற்ற இடைநிலை மாணவா்களுக்கான ரோலா் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் சேலம், நாமக்கல், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த தனியாா் பள்ளி மாணவா்கள் 160 போ் பங்கேற்றனா்.

5 பிரிவுகளாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில் வாழப்பாடியை அடுத்த கவா்கல்பட்டியில் இயங்கும் ஹெரிடேஜ் வித்யாலயா சிபிஎஸ்இ பள்ளி மாணவா்கள், 4 தங்கம் உள்பட மொத்தம் 13 பதக்கங்களைப் பெற்று சிறப்பிடம் பெற்றனா்.

மாணவா்களை பள்ளி தாளாளா் முனைவா் சு.பெருமாள், முதல்வா் சிலம்பரசன், துணைத் தலைவா் கண்ணன் பெருமாள் ஆகியோா் செவ்வாய்க்கிழமை பாராட்டி சான்றிதழ் மற்றும் பரிசுகளை வழங்கினா்.

ரோலா் ஸ்கேட்டிங் போட்டியில் வெற்றி பெற்ற மாணவா்களுடன் ஹெரிடேஜ் பள்ளி தாளாளா் சு. பெருமாள், ஆசிரியா்கள்.

