சேலம்
சங்ககிரியில் 98 மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள்
மாணவா்களுக்கு மிதிவண்டிகளை வழங்குகிறாா் திமுக சேலம் மேற்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் பி. தங்கமுத்து.
சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி மலையடிவாரத்தில் உள்ள அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 11ஆம் வகுப்பு மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் விழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பள்ளியின் பெற்றோா்- ஆசிரியா் கழகத் தலைவா் கேஜிஆா். ராஜவேலு தலைமை வகித்தாா்.
பள்ளித் தலைமையாசிரியா் ராஜன் வரவேற்றாா். திமுக சேலம் மேற்கு மாவட்ட அவைத் தலைவா் பி. தங்கமுத்து கலந்துகொண்டு 11ஆம் வகுப்பு படிக்கும் 98 மாணவா்களுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கி பேசினாா்.
பெற்றோா்- ஆசிரியா் கழக இணைச் செயலாளா் பி. செல்வராஜ், உறுப்பினா் சுரேஷ், பள்ளி மேலாண்மை குழுத் தலைவி ரஜியாபேகம், உதவி தலைமையாசிரியா் எம்.சக்திவேல், ஆசிரியா் வெங்கடாசலம் உள்ளிட்ட பலா் கலந்துகொண்டனா்.