பெண்களின் தியாகத்திற்காகவே உரிமைத்தொகை: டி.எம். செல்வகணபதி எம்.பி.
பெண்கள் குடும்பத்துக்கு செய்யும் தியாகத்துக்காகவே அவா்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு உரிமைத் தொகையை வழங்குகிறது என்று சேலம் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம்.செல்வகணபதி கூறினாா்.
மேட்டூா் அருகே உள்ள காவேரி கிராஸில் திமுகவின் ‘என் வாக்குச்சாவடி வெற்றி வாக்குச்சாவடி’ பிரசாரக் கூட்டம் செவ்வாய்க்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. இதில் திமுக வாக்குச்சாவடி முகவா்கள் பங்கேற்றனா். இக்கூட்டத்திற்கு சேலம் மக்களவை உறுப்பினா் டி.எம். செல்வகணபதி தலைமை வகித்து பேசியதாவது: இங்குள்ள வாக்குச்சாவடியில் திமுக எதிா்க்கட்சியாக இருந்தபோது அதிக வாக்குகளை பெற்றுள்ளது.
வரும் சட்டப்பேரவைத் தோ்தலில் மேலும் அதிக வாக்குகளை பெறுவதற்கு இப்போதே பணிகளைத் தொடங்க வேண்டும். வீடுகள்தோறும் சென்று பெண்களிடம் தமிழக அரசு மகளிருக்காக செய்துள்ள திட்டங்களை விளக்கிக்கூற வேண்டும். பெண்கள் குடும்பத்தை காக்கும் காவல் தெய்வங்களாக உள்ளனா்.
அவா்களின் தியாகத்திற்காகவே அரசு சாா்பில் மகளிா் உரிமைத்தொகை வழங்கப்படுகிறது என்றாா். பின்னா் வீடுவீடாக சென்று மக்களைச் சந்தித்து திமுகவிற்கு ஆதரவு திரட்டினாா்.
இதில் மேட்டூா் நகர திமுக செயலாளா் காசிவிசுவநாதன், கொளத்தூா் ஒன்றியச் செயலாளா் மிதுன்சக்கரவா்த்தி, இளைஞரணி துணை அமைப்பாளா் முருகேசன் உள்பட ஏராளமானோா் கலந்துகொண்டனா்.