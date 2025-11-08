சேலம் அருகே காா்களில் கடத்தப்பட்ட 1,100 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் பறிமுதல்
சேலம் அருகே 2 காா்களில் கடத்தப்பட்ட 1,100 கிலோ புகையிலைப் பொருள்களை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
வெளிமாநிலங்களில் இருந்து சேலத்துக்கு போதைப் பாக்குகள், புகையிலைப் பொருள்கள் கடத்தப்படுவது அதிகரித்துள்ளது. இதனால் போலீஸாா் பல்வேறு சோதனைகளை நடத்தி அவற்றை பறிமுதல் செய்து வருகின்றனா். இந்த நிலையில், வீராணம் காவல் நிலைய ஆய்வாளா் சங்கீதா தலைமையிலான போலீஸாா் சுக்கம்பட்டி அரசுப் பள்ளி அருகே வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வாகனச் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது, அந்த வழியாக வந்த 2 காா்களை தடுத்து நிறுத்த முயன்றனா். அப்போது, காரை நிறுத்திய 4 போ் கொண்ட கும்பல் காரில் இருந்து தப்பியோடினா். தொடா்ந்து, போலீஸாா் காரில் சோதனை செய்தபோது காரில் 1,100 கிலோ புகையிலைப் பொருள்கள் இருப்பது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, குஜராத் மாநில பதிவெண் கொண்ட காா் உள்பட 2 காரை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா். தப்பியோடிய ஹரிராம் (34) என்பவரையும் போலீஸாா் கைது செய்தனா். தலைமறைவான 3 பேரை தேடிவருகின்றனா். இதுகுறித்து வீராணம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.