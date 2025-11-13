குறுக்குப்பாறையூா் திடக்கழிவு கிடங்கை வேறு இடத்துக்கு மாற்றக் கோரி விவசாயிகள் உண்ணாவிரதம்
சங்ககிரி வட்டம், அரசிராமணி அருகே உள்ள குறுக்குப்பாறையூரில் அமைக்கப்பட்டுள்ள திடக்கழிவு மேலாண்மை கிடங்கை வேறு இடத்துக்கு மாற்றக் கோரி தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்கம் சாா்பில் வியாழக்கிழமை உண்ணாவிரதப் போராட்டம் நடைபெற்றது.
சங்ககிரி கோட்டாட்சியா் அலுவலக வளாகம் முன் நடைபெற்ற போராட்டத்துக்கு சங்கத்தின் சங்ககிரி வட்ட கிளைத் தலைவா் ஆா்.ராஜேந்திரன் தலைமை வகித்தாா். குறுக்குப்பாறையூா் கிளைத் தலைவா் கே.பி.ராமசாமி, கிளை செயலாளா் பி.பழனிசாமி, பொருளாளா் எஸ்.சுப்பிரமணி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தமிழ்நாடு விவசாய சங்கத்தின் மாநில பொதுச்செயலாளா் சாமி நடராஜன் போராட்டத்தை தொடங்கிவைத்து பேசியது:
அரசிராமணி பேரூராட்சியின் குப்பைகளை செட்டிப்பட்டி சந்தைக்கு அருகே கொட்டப்பட்டுவந்தன. இந்த நிலையில் குறுக்குப்பாறையூரில் உள்ள விவசாயிகள், பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் நோக்கில் பேரூராட்சி குறுக்குப்பாறையில் திடக்கழிவு லோண்மை கிடங்கை அமைத்துள்ளது.
இதனால் விவசாயப் பணிகள், சுற்றுச்சூழலுக்கு பெரும் பாதிப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து விவசாயிகள் பலமுறை மனு அளித்தும் எவ்வித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ள கிடங்கிலிருந்து வெளியேறும் கழிவுநீரால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விவசாயிகள் தொடா்ந்து 151ஆவது நாளாக போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனா். இதுகுறித்து முதல்வா் நடவடிக்கை எடுத்து திடக்கழிவு மேலாண்மை கிடங்கை வேறு இடத்திற்கு மாற்றம் செய்தும், தற்போது உள்ள கட்டடங்களில் கால்நடை மருத்துவமனை அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
கொங்குநாடு மக்கள் தேசிய கட்சி மாவட்டச் செயலாளா் கே.சரவணன், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க சேலம் மாவட்டச் செயலாளா் எ.ராமமூா்த்தி, மாவட்டத் தலைவா் எ.அன்பழகன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சங்ககிரி வட்டக்கிளை செயலாளா் எ.ஆறுமுகம், விவசாய தொழிலாளா்கள் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் எஸ்.கே.சேகா், பால் உற்பத்தியாளா் சங்க மாவட்டச் செயலாளா் பி.அரியாக்கவுண்டா், சங்ககிரி காங்கிரஸ் கட்சி நகரத் தலைவா் எ.ரவி, மதிமுக நகர செயலாளா் எம்.கதிா்வேலு, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி மாவட்ட துணைச்செயலாளா் ஆா்.சுதாலட்சுமி, விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகிகள் பி.சத்தியராஜ், நவநீதிகண்ணன் உள்பட பலா் கலந்துகொண்டனா்.
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் எஸ்.முத்துகண்ணன் உண்ணாவிரதத்தை முடித்துவைத்தாா்.