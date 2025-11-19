சேலம்
இன்றைய மின்தடை: சங்ககிரி
சங்ககிரி அருகே உள்ள ஐவேலி துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற்று வருவதால் வியாழக்கிழமை (நவ. 20) காலை 9 முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்தடை செய்யப்படுகிறது என்று சங்ககிரி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் எஸ்.சங்கரசுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளாா்.
மின்தடை செய்யப்படும் பகுதிகள்: சங்ககிரி நகா், சங்ககிரி ரயில் நிலையம், தேவண்ணகவுண்டனூா், சுண்ணாம்புகுட்டை, ஐவேலி, ஒலக்கசின்னானூா், தங்காயூா், அக்கமாபேட்டை, வடுகபட்டி, இடையப்பட்டி, வளையசெட்டிப்பாளையம், ஆவரங்கம்பாளையம், வைகுந்தம், இருகாலூா், வெள்ளையம்பாளையம், காளிகவுண்டம்பாளையம்.