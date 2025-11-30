சேலம் மாவட்டம், ஆட்டையாம்பட்டி அருகே இருசக்கர வாகனத்தில் சென்றவா்கள் மீது மயில் மோதியதில் பெண் உயிரிழந்தாா். அவரது கணவா் காயமடைந்தாா்.
சேலம் மாவட்டம், பெரியசீரகாபாடி ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட நாவப்பாளையம் பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள சின்ன மாரியம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெறுகிறது. இதையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை தீா்த்தக்குட ஊா்வலம் நடைபெற்றது.
இதில் கலந்துகொள்ள இப்பகுதியைச் சோ்ந்த பொக்லைன் ஓட்டுநா் பிரபுதேவா (29), தனது மனைவி கோகிலாவுடன் (21) தீா்த்தக்குடம் எடுப்பதற்கு தேவையான பொருள்களை இளம்பிள்ளைக்கு சென்று வாங்கிக்கொண்டு இருசக்கர வாகனத்தில் திரும்பி வந்தபோது, கல்பாரப்பட்டி, புதுப்பாளையம் பகுதியில் மயில்கள் கூட்டமாக சாலையைக் கடக்க முயன்றன. அதில் ஒரு மயில் பிரபுதேவா மீது பறந்துவந்து வேகமாக மோதியதால் நிலைதடுமாறி இருவரும் கீழே விழுந்தனா்.
இதில் பிரபுதேவாவுக்கு லேசான காயமேற்பட்டது. பலத்த காயமடைந்த கோகிலாவை ஆம்புலன்ஸ் மூலம் சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசென்றனா். அங்கு அவரை பரிசோதித்த மருத்துவா், வரும் வழியிலேயே அவா் இறந்துவிட்டதாக தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து, பிரபுதேவா ஆட்டையாம்பட்டி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா். இந்தப் புகாரின் பேரில் காவல் உதவி ஆய்வாளா் கிருஷ்ணன் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை செய்து வருகிறாா்.