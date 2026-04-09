சங்ககிரி தொகுதிக்குள்பட்ட சுண்ணாம்புகுட்டை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளை தொகுதி தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் புதன்கிழமை ஆய்வுசெய்தாா்.
சங்ககிரி சட்டப் பேரவைத் தொகுதி தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் ஜெண்டாகே ஹனுமந்த் கொண்டியா சுண்ணாம்புகுட்டை, மஞ்சக்கல்பட்டி அய்யங்காட்டூா், மாவெளிபாளையம் உள்ளிட்ட ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி, நடுநிலைப் பள்ளிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளை நேரில் பாா்வையிட்டு அடிப்படை வசதிகள், மாற்றுத்திறனாளிகள், வயதானவா்கள் வாக்குச்சாவடிக்கு செல்லும் சாய்வுதள வசதிகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளை ஆய்வுசெய்து வாக்குச்சாவடி அலுவலா்களிடம் கேட்டறிந்தாா்.
ஆய்வின் போது, மண்டல துணை வட்டாட்சியா் சண்முகம், தோ்தல் மண்டல அலுவலா் திருப்பதி, வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா் கு.சதாசிவம், வருவாய்த் துறை அலுவலா்கள் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.
