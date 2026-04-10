சேலத்தில் உள்ள பிரபல துணிக்கடையில் வருமான வரித் துறையினா் சோதனை

சேலம் நான்குசாலை பகுதியில் உள்ள பிரபல துணிக் கடையில் வருமான வரித் துறை அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
சேலம், ஓமலூா் பிரதான சாலையில் செயல்படும் பிரபல துணிக் கடைக்குள் 10-க்கும் மேற்பட்ட வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை காலை திடீரென நுழைந்தனா். பின்னா் கடையின் ஷட்டா்களை பூட்டிய துணை ராணுவப் படையினா், வெளிநபா்கள் யாரையும் உள்ளே அனுமதிக்கவில்லை. தொடா்ந்து, துணிக்கடையின் வரவு - செலவு கணக்குகளை வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்தனா்.
வரி ஏய்ப்பு தொடா்பாக வந்த புகாரின்பேரில், இந்த சோதனை நடத்தப்படுவதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. சுமாா் 8 மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நடைபெற்ற இந்த சோதனையில், பல்வேறு ஆவணங்கள் சிக்கியதாக கூறப்படுகிறது. தொடா்ந்து, துணிக் கடையின் முன்பகுதியில் பாதுகாப்புப் பணியில் துணை ராணுவத்தினா் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
