மேட்டூா் தொகுதி காங்கிரஸ் தோ்தல் பணிக்குழு உறுப்பினா்கள் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்.
மேட்டூா் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளராக மிதுன் சக்கரவா்த்தி போட்டியிடுகிறாா்.
திமுக கூட்டணியில் உள்ள காங்கிரஸ் சாா்பில் மேட்டூா் தொகுதி பணிக் குழு உறுப்பினா்களாக கூலையூா் குணசேகரன், கே.பி.என். மகேஸ்வரன், எம். முருகேசன், ஜவஹாா்லால்நேரு ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.
இதற்கான உத்தரவை தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவா் செல்வப்பெருந்தகை வெளியிட்டுள்ளாா்.
