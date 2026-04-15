சேலம் மேற்கு தொகுதிக்கு உள்பட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தவெக வேட்பாளா் லட்சுமணன் செவ்வாய்க்கிழமை வீதி வீதியாகச் சென்று வாக்கு சேகரித்தாா்.
அழகாபுரம், மிட்டாபுதூா், சூரமங்கலம், உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விசில் சின்னத்துக்கு ஆதரவு திரட்டினாா். அப்போது அங்கிருந்த கட்சி நிா்வாகிகள், பெண்கள் வேட்பாளா் லட்சுமணனை ஆரத்தி எடுத்தும், மலா்தூவியும் வரவேற்றனா். தொடா்ந்து, தொகுதிக்கு உள்பட்ட சுகுமாா் காலனி, சொட்டையன் தெரு, மூலக்காடு உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் வேட்பாளா் லட்சுமணன் வீதி வீதியாகச் சென்று வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டாா். அப்போது அவா் பேசியதாவது:
மகளிா் சுயஉதவிக் குழு பெண்களுக்கு ரூ. 5 லட்சம் கடன் 100 சதவீத மானியத்துடன் வழங்கப்படும். பெண்கள், குழந்தைகள் பாதுகாப்புக்காக ராணி வேலுநாச்சியாா் படை உருவாக்கப்படும். அனைத்து பெண்களுக்கும் மாதந்தோறும் ரூ. 2.500 உரிமைத்தொகை மற்றும் தாய் மாமன் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும். தமிழகம் போதைப்பொருள் இல்லாத மாநிலமாக உருவாக்கப்படும். நியாயவிலைக் கடைகள், பள்ளிகள், கல்லூரிகள் மூலம் அனைத்து பெண்களுக்கும் விலையில்லா நாப்கின்கள் வழங்கப்படும். எனவே வரும் தோ்தலில் ஆதரவு அளிக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொண்டாா்.
பட விளக்கம்:
சேலம் மேற்கு தொகுதிக்கு உள்பட்ட அழகாபுரம் மிட்டாபுதூா் பகுதியில் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்ட தவெக வேட்பாளா் லட்சுமணன்.
