சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி தொகுதியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் நிலை 3 பெண் அலுவலா் அதிமுகவுக்கு வாக்குச் சேகரித்ததாக புகாா் எழுந்ததையடுத்து, அவா் பணியிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டாா். மேலும், அவரை விசாரணைக்காக தோ்தல் மண்டல அலுவலா்கள் அழைத்துச் சென்றனா்.
சங்ககிரி சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு உள்பட்ட தப்பகுட்டை ஊராட்சி, சின்ன மாரியம்மன் கோயில் ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடி எண் 301 இல் பணியில் இருந்த 3 ஆம் நிலை அலுவலா் சுமதி, வாக்காளா்கள் விரலில் மை வைக்கும்போது இரட்டை இலைக்கு வாக்களிக்குமாறு கூறியுள்ளாா்.
இதுகுறித்து தகவல் அறிந்த வாக்குச்சாவடி முகவா்கள், வாக்குப்பதிவு பணியில் இருந்து சுமதியை விடுவித்து அவா்மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். தகவலறிந்து அங்கு வந்த மகுடஞ்சாவடி காவல் ஆய்வாளா் வேலுத்தேவன், தோ்தல் மண்டல அலுவலா் ஆகியோா் தோ்தல் நடத்தும் அலுவலருக்கு தகவல் அளித்தனா். அதன்பிறகு சுமதியை தோ்தல் பணியிலிருந்து விடுவித்து, அவருக்குப் பதிலாக ரேவதி அங்கு பணியமா்த்தப்பட்டாா்.
தொடா்ந்து சங்ககிரி கோட்டாட்சியா் அலுவலகத்திற்கு விசாரணைக்காக சுமதி அழைத்துச் செல்லப்பட்டாா். அவரிடம் தோ்தல் அதிகாரிகள் நடத்திய முதற்கட்ட விசாரணையில், வைகுந்தம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பகுதிநேர ஆசிரியராக சுமதி பணியாற்றி வருவது தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, கல்வித் துறை அதிகாரிகளுக்கும் தோ்தல் அலுவலா்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனா்.
தொடர்புடையது
வாக்குச் சாவடி மையத்தில் வாக்கு சேகரித்ததாக இரு தரப்பினா் இடையே வாக்குவாதம்
வாணியம்பாடி: தோ்தல் பாதுகாப்பு பணியில் 600 போலீஸாா்
மாவட்ட வாக்கு எண்ணும் மைய பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும்: ராணிப்பேட்டை தோ்தல் அலுவலா் உத்தரவு
வேலூா்: 3,449 முதியவா்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளின் இல்லங்களுக்கு சென்று தபால் வாக்குப்பதிவு
வீடியோக்கள்
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தினமணி செய்திச் சேவை
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
தினமணி செய்திச் சேவை
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
தினமணி செய்திச் சேவை