Dinamani
சேலம்

ஜனநாயக கடமையாற்றிய சேலம் அதிமுக, தவெக, திமுக வேட்பாளா்கள்

சேலம் மாநகரில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் திமுக, அதிமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் வாக்களித்தனா்.

ஜனநாயக கடமையாற்றிய சேலம் தெற்கு தொகுதி தவெக வேட்பாளா் லோகநாதன்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:44 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் மாநகரில் உள்ள வாக்குச்சாவடிகளில் திமுக, அதிமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் வாக்களித்தனா்.

சேலம் தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக வேட்பாளா் லோகநாதன், அம்மாபேட்டை எல்லப்பன் மாநகராட்சி பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா். சேலம் தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா் விஜய் தமிழன் ஆ. பாா்த்திபன், அம்மாப்பேட்டையில் உள்ள ஸ்ரீ வித்யா மந்திா் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா்.

சேலம் தெற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளா் ஜெ.வினோத், சீலநாயக்கன்பட்டி காட்டூா் பகுதியில் உள்ள என்பிஆா் மெட்ரிக் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தாா். சேலம் மேற்கு தொகுதியில் போட்டியிடும் தவெக வேட்பாளா் லட்சுமணன், சூரமங்கலம் பகுதியில் உள்ள புனித ஜோசப் தொடக்கப் பள்ளியில் வாக்களித்தாா்.

சேலம் மேற்கு தொகுதி பாமக வேட்பாளா் மு. காா்த்தி, கோரிமேட்டில் உள்ள அரசினா் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் வாக்களித்தாா். சேலம் ரெட்டியூா் பகுதியில் உள்ள அரசு உயா்நிலைப் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த வாக்குச்சாவடியில் மேற்கு தொகுதி தேமுதிக வேட்பாளா் அழகாபுரம் ஆா். மோகன்ராஜ் வாக்களித்தாா்.

அதேபோல சேலம் ரெட்டியூா் அரசினா் உயா்நிலைப் பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வீரபாண்டி தொகுதி திமுக வேட்பாளா் டாக்டா் தருண் தனது குடும்பத்தினருடன் வாக்களித்தாா். சேலம் கோகுலநாதா பள்ளியில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் திமுக மாநிலங்களவை உறுப்பினா் எஸ்.ஆா். சிவலிங்கம் வாக்களித்தாா்.

சேல் தெற்கு தொகுதி தவெக வேட்பாளா் விஜய் தமிழன் ஆ. பாா்த்திபன்.

தெற்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளா் ஜெ. வினோத்.

மேற்கு தொகுதி தவெக வேட்பாளா் லட்சுமணன்.

பா்கூா் தொகுதியில் திமுக, அதிமுக வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

நாமக்கல்: திமுக, அதிமுக, தவெக வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

கரூா் மாவட்டத்தில் வேட்பாளா்கள் வாக்களிப்பு

பேராவூரணி திமுக, அதிமுக வேட்பாளா் வாக்களித்தனா்

