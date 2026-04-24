வீரபாண்டி தொகுதி 93.41 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு; 11 தொகுதிகளில் முதலிடம்!

சேலம் மாவட்டம், வீரபாண்டி சட்டபேரவை தொகுதியில் 1,24,850 ஆண் வாக்காளா்களும், 1,23, 611 பெண் வாக்காளா்களும், 17 மூன்றாம் பாலின வாக்காளா்களும் மொத்தம்

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:54 pm

சேலம் மாவட்டம், வீரபாண்டி சட்டபேரவை தொகுதியில் 1,24,850 ஆண் வாக்காளா்களும், 1,23, 611 பெண் வாக்காளா்களும், 17 மூன்றாம் பாலின வாக்காளா்களும் மொத்தம்

2,48, 478 வாக்காளா்கள் கொண்ட தொகுதியாகும்.312 வாக்கு மையத்தில் நடைபெற்ற வாக்குப்பதிவில் 93.41 சதவீதம் வாக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இது சேலம் மாவட்டத்தில் 11 தொகுதிகளில் வீரபாண்டி சட்டப்பேரவை தொகுதி அதிக வாக்குப்பதிவு பெற்ற தொகுதியாக உள்ளது.

