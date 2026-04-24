கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் 75.60 சதவீத வாக்குப்பதிவு!

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், இறுதி நிலவரத்தின்படி 75. 60 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

வாக்காளர் - கோப்புப் படம்

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 11:22 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில், இறுதி நிலவரத்தின்படி 75. 60 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.

இம்மாவட்டத்தில், உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும், காலை 7 மணிக்கு தொடங்கிய வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது.

காலை 9 மணி நிலவரப்படி17.19 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியிருந்தன. நேரம் செல்லச்செல்ல வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்படைந்தது. எனினும் மாவட்டம் முழுவதும் 6 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளிலும் மாலை 6 மணியுடன் வாக்குப்பதிவு நிறைவடைந்தபோது, 75.60 சதவீதம் வாக்குகளே பதிவாகியிருந்தன. கடைசியாக வந்தவா்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்பட்டு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றது.

வாக்குப்பதிவு சதவீதம்: கன்னியாகுமரி 81.43,

நாகா்கோவில் 74.72, குளச்சல் 74.12, பத்மநாபபுரம் 75.41,

விளவங்கோடு 75.77, கிள்ளியூா் 71.29.

தென்காசி மாவட்டத்தில் 82.40 சதவீத வாக்குகள் பதிவு

தென்காசி மாவட்டத்தில் 82.40 சதவீத வாக்குகள் பதிவு

சேலம் மாவட்டத்தில் 90.7% வாக்குப்பதிவு

சேலம் மாவட்டத்தில் 90.7% வாக்குப்பதிவு

தருமபுரி மாவட்டத்தில் 90.14% வாக்குப்பதிவு

தருமபுரி மாவட்டத்தில் 90.14% வாக்குப்பதிவு

கோவையில் 10 தொகுதிகளிலும் 84.77 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு!

கோவையில் 10 தொகுதிகளிலும் 84.77 சதவீதம் வாக்குப்பதிவு!

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

