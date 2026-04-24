Dinamani
சேலம் மாவட்டத்தில் 90.7% வாக்குப்பதிவு

Updated On :24 ஏப்ரல் 2026, 12:10 am

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள 11 தொகுதிகளில் 90.7 சதவீத வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

கெங்கவல்லி தொகுதியில் 88.86 சதவீதம், ஆத்தூா் தொகுதியில் 90.24 சதவீதம், ஏற்காடு தொகுதியில் 91.81 சதவீதம், ஓமலூா் தொகுதியில் 90.9 சதவீதம், மேட்டூா் தொகுதியில் 89.22 சதவீதம், எடப்பாடி தொகுதியில் 92.09 சதவீதம், சங்ககிரி தொகுதியில் 92.53 சதவீதம், சேலம் மேற்கு தொகுதியில் 89.99 சதவீதம், சேலம் வடக்கு தொகுதியில் 87.39 சதவீதம், சேலம் தெற்கு தொகுதியில் 91.01 சதவீதம், வீரபாண்டி தொகுதியில் 93.43 சதவீதம் என மொத்தம் உள்ள 11 தொகுதிகளில் 90.7 சதவீதம் வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளன.

