சிறுமிக்கு தொல்லை: இளைஞா் மீது போக்சோ வழக்குப் பதிவு
சிறுவாச்சூரில் சிறுமிக்கு தொல்லை கொடுத்த இளைஞா் மீது தலைவாசல் போலீஸாா் சனிக்கிழமை போக்சோ வழக்குப் பதிவுசெய்தனா்.
வழக்குப் பதிவு
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 8:46 pm
தலைவாசலை அடுத்துள்ள சிறுவாச்சூா் அரசுப் பள்ளியில் 9-ஆம் வகுப்பு படித்து வரும் சிறுமிக்கு, அதே பகுதியைச் சோ்ந்த மணி (24) என்பவா் தொல்லை கொடுத்துவந்ததாக சிறுமியின் பெற்றோா் புகாா் அளித்தனா்.
அதன்பேரில், தலைவாசல் போலீஸாா் மணி மீது போக்சோ வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
