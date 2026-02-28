Dinamani
கமேனி உயிரிழப்பு: ஈரான் ஊடகம் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்புகமேனி கொல்லப்பட்டார்! டிரம்ப் அறிவிப்பு!காங்கிரஸுக்கு 25 தொகுதிகள், மாநிலங்களவை உறுப்பினா் பதவி? 5 கட்சிகளுக்கு தலா ஒரு தொகுதி!மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்!அரசுப் பள்ளிகளில் நாளைமுதல் மாணவா் சோ்க்கை மேற்கு வங்கத்தில் 7.04 கோடி வாக்காளா்கள்! மம்தா தொகுதியில் 47,094 போ் நீக்கம்! அஜீத் பவாரின் விமானம் விபத்தில் சிக்கியதற்கு மோசமான வானிலை காரணம்: ஏஏஐபி அறிக்கை வளைகுடா நாடுகளின் தமிழா்களுக்கு உதவ கட்டுப்பாட்டு அறை: முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு
/
சேலம்

முன்னாள் மாணவா்கள் சாா்பில் அரசுப் பள்ளிக்கு ரூ. 4.50 லட்சத்தில் தரைத்தளம்

தம்மம்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவா்கள் சாா்பில் ரூ. 4.50 லட்சத்தில் பேவா் பிளாக் கற்களால் தரைத்தளம் அமைக்கப்படுகிறது.

News image
பள்ளிக்கு தரைத்தளம் அமைக்க முன்பணம் கொடுத்த முன்னாள் மாணவா்கள்.
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 8:43 pm

Syndication

தம்மம்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவா்கள் சாா்பில் ரூ. 4.50 லட்சத்தில் பேவா் பிளாக் கற்களால் தரைத்தளம் அமைக்கப்படுகிறது.

தம்மம்பட்டி அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியின் 70-ஆம் ஆண்டுவிழா, கடந்த மாதம் 26-ஆம் தேதி நடைபெற்றது. இதில், 70 ஆண்டுகளில் பள்ளியில் பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியா்கள் கௌரவிக்கப்பட்டனா். தொடா்ந்து, பள்ளி வளா்ச்சிக்காக முன்னாள் மாணவ, மாணவிகள் மற்றும் ஓய்வுபெற்ற ஆசிரியா்கள் ரூ. 3 லட்சம் நன்கொடை வழங்கினா்.

இந்நிலையில், மாணவா்கள் காலையிலும், மாலையிலும் சிறப்பு வகுப்புகளுக்கு தரையில் அமா்ந்து படிக்க ஏதுவாக, பேவா் பிளாக் கற்களால் தரைத்தளம் அமைக்க முடிவெடுக்கப்பட்டது. அதையடுத்து, அதற்கான ஒப்பந்தம் வெள்ளிக்கிழமை கையெழுத்தானது.

நிகழ்ச்சியில், தம்மம்பட்டி பள்ளி வளா்ச்சிக் குழுத் தலைவா் திருச்செல்வன், தம்மம்பட்டி நகர திமுக செயலாளா் சண்முகம், பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் சந்தியா ரஞ்சித்குமாா், கவுன்சிலா் நடராஜ் மற்றும் பள்ளி ஆசிரிய, ஆசிரியா்கள் பங்கேற்றனா்.

டிரெண்டிங்

பழங்குடியின அரசுப் பள்ளிக்கு சீா்வரிசை அளித்த கிராம மக்கள்

பழங்குடியின அரசுப் பள்ளிக்கு சீா்வரிசை அளித்த கிராம மக்கள்

கல்விச் சுற்றுலா சென்ற டிடிஇஏ பள்ளி மாணவா்கள்

கல்விச் சுற்றுலா சென்ற டிடிஇஏ பள்ளி மாணவா்கள்

தெற்குகள்ளிகுளத்தில் புனித அலோசியஸ் பள்ளி ஆண்டு விழா

தெற்குகள்ளிகுளத்தில் புனித அலோசியஸ் பள்ளி ஆண்டு விழா

பள்ளி நுழைவாயிலில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் மாணவா்கள் அவதி

பள்ளி நுழைவாயிலில் நிறுத்தப்படும் வாகனங்களால் மாணவா்கள் அவதி

வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS
வீடியோக்கள்

உறுதியாகும் பாஜக தொகுதிகள் ? | Admk | Bjp | Modi in madurai | Thiruparankundram visit | EPS

தினமணி வீடியோ செய்தி...

18 மணி நேரங்கள் முன்பு
Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan
வீடியோக்கள்

Thaai kizhavi movie review | Radikaa | Sivakarthikeyan

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk
வீடியோக்கள்

OPS வருகையால் திமுகவிற்கு என்ன பலன்? | Ravindran duraisamy interview | DMK | MKStalin | OPS in dmk

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு