சேலம்
வைகுந்தம் அருகே காா் மோதி தொழிலாளளி உயிரிழப்பு
சங்ககிரியை அடுத்த வைகுந்தம் தேசிய நெடுஞ்சாலை பகுதியில் காா் மோதியதில் கூலித் தொழிலாளி திங்கள்கிழமை உயிரிழந்தாா்.
சங்ககிரியை அடுத்த வைகுந்தம் கிராமம், ஒத்தகரைக்காடு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் சீரங்கன் (64). இவா் சங்ககிரியில் உள்ள தனியாா் லாரி பட்டறையில் காவலராக பணிபுரிந்து வந்தாா். வழக்கம்போல வீட்டிலிருந்து வேலைக்கு மிதிவண்டியில் சேலம் - கோவை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தாா்.
வைகுந்தம் தனியாா் உணவுவிடுதி பகுதியில் சென்றபோது, பின்னால் வந்த காா் எதிா்பாராதவிதமாக மோதியதில் பலத்த காயமடைந்தாா். அருகிலிருந்தோா் அவரை மீட்டு சங்ககிரி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். ஆனால், அவா் செல்லும் வழியில் இறந்தாா்.
இதுகுறித்து சங்ககிரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.