வெளிநாட்டுக்கு அழைத்து செல்வதாகக் கூறி பண மோசடி: 4 பேரிடம் போலீஸாா் விசாரணை!
வெளிநாடுகளுக்கு இலவசமாக அழைத்து செல்வதாகக் கூறி பண மோசடியில் ஈடுபட்ட 4 பேரிடம் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்தியாவில் உள்ள பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளுக்கு சுற்றுலா செல்ல பேக்கேஜ் முறையில் பணத்தை செலுத்தினால், அதனை 5 ஆண்டுகள் பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் என சென்னையை சோ்ந்த ஒரு கும்பல் கவா்ச்சிகர அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
இவா்கள் அண்மையில் புதிதாக காா், இருசக்கர வாகனங்களை வாங்கிய நபா்களை தொடா்புகொண்டு, இந்த பயணத்துக்கு உங்களை தோ்ந்தெடுத்துள்ளதாகவும் இதற்காக சேலம் சூரமங்கலம் பகுதியில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலுக்கு நேரில் வருமாறும் அழைப்பு விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து சேலம் மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதியைச் சோ்ந்த 35க்கும் மேற்பட்டோா் சூரமங்கலம் பகுதியில் உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் வெள்ளிக்கிழமை திரண்டனா். அங்கு, சென்னை சைதாப்பேட்டையை சோ்ந்த சண்முகம் என்பவா் முதற்கட்டமாக ரூ. 25 ஆயிரம் செலுத்த வேண்டும் எனவும், வெளிநாடுகளுக்கு செல்ல ரூ. 1.50 லட்சம் வரை செலவாகும் எனவும், பேக்கேஜ் முறையில் செலுத்துமாறும் தெரிவித்துள்ளாா். இதனை நம்பி சிலா் பணத்தை செலுத்தியுள்ளனா்.
இந்த நிலையில், அங்கு வந்திருந்த தனியாா் பள்ளியில் பணியாற்றும் மேலாளா் ஒருவா் கடந்த 15 நாள்களுக்கு முன்பு இதேபோல தன்னை சிலா் தொடா்புகொண்டு, சுற்றுலா அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறி ஏமாற்றியதாக கூறினாா். இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்த நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டளா்கள் அவருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனா். அதன்பிறகு அவா்கள் அங்கிருந்து வெளியேறினா்.
தகவலறிந்து அங்கு சென்ற சூரமங்கலம் போலீஸாா், சண்முகம் தலைமையில் 15 போ் கொண்ட குழு இதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து அங்கிருந்த சண்முகம், பாா்த்திபன், பவராஜ், மணிகண்டன் ஆகியோரை விசாரணைக்காக காவல் நிலையம் அழைத்துச் சென்றனா்.
இதுபோல விளம்பர அறிவிப்பை வெளியிட்டு யாரிடம் எல்லாம் பணத்தை பெற்றுள்ளனா் என்பது குறித்து போலீஸாா் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.