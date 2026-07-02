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சேலம்

சேலம் அருகே ரயிலில் பெண்ணிடம் நகை பறித்த வழக்கு: 2 போ் கைது

சேலம் அருகே ரயிலில் பெண்ணிடம் நகை மற்றும் பொருள்களை பறித்த வழக்கில் 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 6:44 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம் அருகே ரயிலில் பெண்ணிடம் நகை மற்றும் பொருள்களை பறித்த வழக்கில் 2 போ் கைது செய்யப்பட்டனா்.

பெங்களூரு - காரைக்கால் பயணிகள் ரயிலில் கடந்த 11-ஆம் தேதி பயணம் செய்த பெண்ணிடம், ஆத்தூா் ரயில் நிலையத்தில் ஏறிய 2 மா்ம நபா்கள் 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலி, ஒரு பவுன் தங்க வளையல், 2 மோதிரங்கள், 2 தோடுகள், 2 கைப்பேசிகள் உள்ளிட்டவற்றை பறித்துச் சென்றனா்.

இதுகுறித்து சேலம் ரயில்வே போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரணை நடத்தினா். அதில், முதல் குற்றவாளியான தமிழ்ச்செல்வன் கடந்த 20-ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டு, அவா் உருக்கி வைத்திருந்த சுமாா் ஒன்னேகால் பவுன் தங்க நகையை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

அவரிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணையின்பேரில், கேரள மாநிலம், கொல்லம் மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த சைஜு (30) என்பவரை செவ்வாய்க்கிழமை கைது செய்தனா். இவரிடமிருந்து 2 பவுன் தங்கச் சங்கிலி மற்றும் சுமாா் 8 கிராம் தங்கக்கட்டி உள்ளிட்ட நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. கைதான இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனா்.

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