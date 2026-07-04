சேலம் மாநகராட்சி கொண்டலாம்பட்டி மண்டல அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை நடத்திய சோதனையில், கணக்கில் வராத ரூ. 30 ஆயிரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
சேலம் தாதகாபட்டி பகுதியில் கொண்டலாம்பட்டி மாநகராட்சி மண்டல அலுவலகம் செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த அலுவலகத்தில் கொண்டலாம்பட்டி பகுதிக்குள்பட்ட வீடுகள், கடைகள், வணிக நிறுவனங்களுக்கு சொத்துவரி குடிநீா் வரி உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. மேலும், புதிய குடிநீா் இணைப்பு உள்ளிட்ட பணிகளுக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுகிறது.
இந்நிலையில், இங்கு பல்வேறு பணிகளுக்கு லஞ்சம் பெறப்படுவதாக லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாருக்கு கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில், ஏடிஎஸ்பி கிருஷ்ணராஜன் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா் முருகன் உள்ளிட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.
அதில், பில் கலெக்டராக பணிபுரிந்துவரும் செல்வி வாகனத்தில் கணக்கில் காட்டப்படாத ரூ. 30 ஆயிரத்தை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் கண்டுபிடித்தனா். இதுகுறித்து அவரிடம் போலீஸாா் தொடா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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