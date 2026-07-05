சங்ககிரி அருகே போதைப் பொருள்களை விற்பனைக்கு வைத்திருந்த பெட்டிக் கடையை பூட்டி போலீஸாா் சனிக்கிழமை ‘சீல்’ வைத்தனா்.
சங்ககிரி காவல் ஆய்வாளா் செந்தில்குமாா் தலைமையிலான போலீஸாா், உணவு பாதுகாப்புத் துறை அலுவலா் காா்த்திகா ஆகியோா் கொங்கணாபுரம் பிரிவு சாலை பகுதியில் உள்ள கடைகளில் போதைப் பொருள்கள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றனவா என சோதனை செய்தனா்.
அதில், அப்பகுதியில் கருப்பையா என்பவா் பெட்டிக் கடையில் 20 போதைப் பொருள் பொட்டலங்கள் விற்பனைக்கு வைத்திருந்ததை கண்டுபிடித்தனா். இதையடுத்து, அவற்றை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா், கடைக்கு ‘சீல்’ வைத்து, வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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