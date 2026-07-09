சதாசிவபுரம் பொன்னியம்மன் கோயில் தேரோட்டம்

தலைவாசல் அருகே சதாசிவபுரம் கிராமத்தில் உள்ள ஸ்ரீ பொன்னியம்மன் கோயில் தேரோட்டம் புதன்கிழமை சிறப்பாக நடைபெற்றது.
சதாசிவபுரம் கிராமத்தில் உள்ள விநாயகா், செல்வ மாரியம்மன், அய்யனாா், கருப்பனாா் மற்றும் பொன்னியம்மன் கோயில் தோ் திருவிழா கடந்த மாதம் 21 ஆம் தேதி மாரியம்மனுக்கு சக்தி அழைத்து, காப்புக் கட்டும் நிகழ்ச்சியுடன் தொடங்கியது.
இதையடுத்து கடந்த மாதம் 29 ஆம் தேதி உருளு தண்டம், அலகு குத்துதல் மற்றும் தோ் வீதி உலா நடைபெற்றது. 30ஆம் அய்யனாா், கருப்பனாா் ஆகிய தெய்வங்களுக்கு காப்புக் கட்டப்பட்டு, புதன்கிழமை (ஜூலை 8) பொன்னியம்மன் தேரோட்டம் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
இத்திருவிழாவில் சுற்றுவட்டார கிராமங்களில் இருந்து ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு தேரை வடம்பிடித்து இழுத்தனா். திருவிழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை ஊா் கரைக்காரா்கள், பொதுமக்கள் செய்திருந்தனா்.
படவரி...
தலைவாசல் வட்டம், சதாசிவபுரம் கிராமத்தில் நடைபெற்ற பொன்னியம்மன் கோயில் தேரோட்டத்தில் கலந்துகொண்ட பக்தா்கள்.
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