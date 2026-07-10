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சேலம்

தம்மம்பட்டி பகுதியில் பலத்த காற்றுடன் மழை

தம்மம்பட்டி, கெங்கவல்லி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது.

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Updated On :10 ஜூலை 2026, 11:15 pm IST

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தம்மம்பட்டி, கெங்கவல்லி மற்றும் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை மாலை பலத்த காற்றுடன் மழை பெய்தது.

வெள்ளிக்கிழமை மாலை வானம் மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் திடீரென சூறைக் காற்றுடன் மழை பெய்தது. இதனால், தம்மம்பட்டி,கெங்கவல்லி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் வெப்பம் தணிந்து குளிா்ச்சியான சூழல் நிலவியதால் விவசாயிகள், பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனா்.

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