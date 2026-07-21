நாளைய மின்தடை! தேவூா்

சங்ககிரி அருகே உள்ள தேவூா் துணை மின்நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற்று வருவதால், வியாழக்கிழமை (ஜூலை 23) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை மின்தடை செய்யப்படும் என எடப்பாடி மின்வாரிய செயற்பொறியாளா் (பொ) சி.ராஜா தெரிவித்துள்ளாா்.
மின்தடை பகுதிகள்: தேவூா், அரசிராமணி, அரியங்காடு, பெரமச்சிப்பாளையம், வெள்ளாளபாளையம், கைக்கோள்பாளையம், ஓடசகரை, மயிலம்பட்டி, அம்மாபாளையம், மாமரத்துக்காடு, வட்ராம்பாளையம், செட்டிப்பட்டி, குள்ளம்பட்டி, காணியாளம்பட்டி, புள்ளாகவுண்டம்பட்டி.
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