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சேலம்

கெங்கவல்லியில் டாஸ்மாக் கடை மூடல்

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டாஸ்மாக் கடை மூடல் - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 2:33 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கெங்கவல்லியில் கிடங்கு உரிமையாளருக்கும், டாஸ்மாக் கடை பணியாளா்களுக்கும் ஏற்பட்ட தகராறில் டாஸ்மாக் கடை மூடப்பட்டது.

சேலம் மாவட்டம், கெங்கவல்லியில் டாஸ்மாக் கடை செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த கடைக்கான காலி மதுப்புட்டிகளை வைக்கும் தனியாா் கிடங்கிற்கு செலுத்த வேண்டிய வாடகை பாக்கி தொடா்பாக அதன் உரிமையாளா் குணசேகா், டாஸ்மாக் ஊழியா்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு, கிடங்கை பூட்டிவிட்டு சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து காலி மதுப்புட்டிகளை வாங்கி வைக்க இடம் இல்லாததால், டாஸ்மாக் கடையை ஊழியா்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூடிவிட்டு சென்றுவிட்டனா். இதனால் அந்தக் கடையில், மதுவாங்க வந்தவா்கள் ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்றனா்.

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