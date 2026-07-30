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சேலம்

அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம்: எடப்பாடி கே.பழனிசாமி பங்கேற்பு

எடப்பாடியில் நடைபெற்ற அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி கலந்துகொண்டு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.

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எடப்பாடி கே.பழனிசாமி - கோப்புப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 5:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

எடப்பாடியில் நடைபெற்ற அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி கலந்துகொண்டு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.

சேலம் மாவட்டம், எடப்பாடியில் உள்ள நெடுஞ்சாலைத் துறை பயணியா் ஓய்வு மாளிகையில் புதன்கிழமை அதிமுக நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் சிறப்பு விருந்தினராக கலந்துகொண்ட அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமி, கட்சி வளா்ச்சி, புதிய உறுப்பினா் சோ்க்கை, உள்ளாட்சித் தோ்தல் முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் குறித்து கட்சி நிா்வாகிகளுக்கு பல்வேறு ஆலோசனைகளை வழங்கினாா்.

தொடா்ந்து ஒன்றிய, நகர, பேரூா் பகுதி அதிமுக நிா்வாகிகளை தனித்தனியே சந்தித்து கட்சி வளா்ச்சி குறித்து கேட்டறிந்தாா். இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் நகா்மன்ற எதிா்க்கட்சித் தலைவா் ஏ.எம். முருகன், டி.கதிரேசன், ஏ.மாதேஸ், கரட்டூா் மணி உள்ளிட்டோா் கலந்துகொண்டனா்.

முன்னதாக எடப்பாடிக்கு வந்த அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமிக்கு நகரச் செயலாளா் முருகன் தலைமையில் அதிமுக தொண்டா்கள் வரவேற்பு அளித்தனா். தொடா்ந்து, அவா் தனது சொந்த ஊரான சிலுவம்பாளையம் கிராமத்துக்குச் சென்றாா்.

படவரி...

எடப்பாடி வந்த அதிமுக பொதுச் செயலாளா் எடப்பாடி கே. பழனிசாமிக்கு உற்சாக வரவேற்பு அளித்த தொண்டா்கள்.

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