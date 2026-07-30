சங்ககிரியில் ஹெச்ஐவி, பால்வினை நோய், சுகாதாரம் குறித்து விழிப்புணா்வு

சேலம் மாவட்ட எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டு நிா்வாகம் மற்றும் சங்ககிரி அரசு மருத்துவமனை ஐசிடிசி மையம் இணைந்து, சங்ககிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ஹெச்ஐவி, பால்வினை நோய் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்து கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் செவ்வாய்க்கிழமை விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.
சங்ககிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட அன்னதானப்பட்டி, இருகாலூா் ஆகிய ஊராட்சிப் பகுதிகளில் எச்ஐவி, பால்வினை நோய் மற்றும் சுகாதாரம் குறித்து சேலம் கோதாவரி கலைக் குழுவினா் கலை நிகழ்ச்சிகள் மூலம் விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா்.
இதில், சங்ககிரி ஐசிடிசி மைய ஆலோசகா் கோபால், களப் பணியாளா்கள் கிருஷ்ணவேணி, ஜோதிமணி, அன்னதானப்பட்டி ஊராட்சி செயலா் ப.மேகலா, இருகாலூா் ஊராட்சி செயலா் மாசிலாமணி, அரசு மருத்துவமனை நம்பிக்கை மையக் குழுவினா்கள் மற்றும் சேலம் மாவட்ட கிராம மறுசீரமைப்பு மேம்பாட்டுத் திட்டப் பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.
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