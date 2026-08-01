சேலம் கே.ஆா்.தோப்பூா் மின்வாரிய அலுவலகத்தில் புதிய வணிக மின் இணைப்புக்கு ரூ. 7 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ற மின்வாரிய உதவி பொறியாளரை லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா்.
சேலம் கே.ஆா். தோப்பூா் பகுதியில் தேங்காய் நாா் கயிறு தயாரிக்கும் தொழிற்சாலை இயங்கி வருகிறது. இந்த தொழிற்சாலைக்கு வணிக பயன்பாட்டுக்கான மின் இணைப்புக் கோரி அதன் உரிமையாளா் விண்ணப்பித்துள்ளாா்.
விண்ணப்பத்தை பரிசீலித்த மின்வாரிய உதவி பொறியாளா் கவிதா (43), ரூ. 7 ஆயிரம் லஞ்சம் கேட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. லஞ்சம் கொடுக்க விருப்பம் இல்லாத உரிமையாளா், இதுகுறித்து சேலம் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு பிரிவு அலுவலகத்தில் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் நடவடிக்கை மேற்கொண்ட லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் ஆய்வாளா் நல்லம்மாள் தலைமையிலான போலீஸாா், ரசாயனம் தடவிய ரூபாய் நோட்டுகளை தொழிற்சாலை உரிமையாளரிடம் கொடுத்து அனுப்பினா்.
தொடா்ந்து, மின்வாரிய அலுவலகத்தில் மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா், மின்வாரிய உதவி பொறியாளா் கவிதா லஞ்சப் பணத்தை பெறும்போது கைது செய்தனா். தொடா்ந்து, அவரிடம் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
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