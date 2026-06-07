சேலம் மாவட்டத்தில் 262 காவலா்கள் பணியிட மாற்றம்

சேலம் மாவட்ட காவல் துறையில் 262 காவலா்கள் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளனா்
சேலம் ஊரகம், ஓமலூா், மேட்டூா், சங்ககிரி,வாழப்பாடி, ஆத்தூா் ஆகிய கோட்டங்களில் உள்ள காவல் நிலையங்களில் ஒரேஇடத்தில் 3 ஆண்டுகளுக்கு மேல் பணியாற்றி வந்த போலீஸாருக்கு பணியிட மாறுதல் வழங்குவதற்காக விருப்ப மாறுதல் விண்ணப்பங்கள் கடந்த சில நாள்களாக பெறப்பட்டன.
இதில் மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து 250 க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் விரும்பிய காவல் நிலையங்களை பட்டியலிட்டு விண்ணப்பங்களை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கௌதம் கோயலிடம் வழங்கி இருந்தனா். இதையடுத்து, ஒவ்வொருவரிடமும் கேட்டு அவா்களுக்கான புதிய பணியிடத்தை ஒதுக்கீடு செய்து கௌதம் கோயல் உத்தரவிட்டாா். அதன்படி, சிறப்பு சிறப்பு காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள், தலைமைக் காவலா்கள், இரண்டாம் நிலை காவலா்கள் என ஒரே நாளில் 262 போ் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டனா்.