Dinamani
வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு விலை ரூ. 29 அதிகரிப்பு! இந்தியா மிக முக்கியமான நட்பு நாடு: நேபாளம்மாணவர்களுக்கு மோடி அரசு துரோகம் இழைப்பு! - காங்கிரஸ்மாநில அரசு ஒத்துழைப்பு இல்லாததால் மேற்கு வங்கத்தில் ரயில்வே திட்டங்கள் முடக்கம்: மத்திய அரசுயு-18 ஆசிய கோப்பை ஹாக்கி: இந்தியா சாம்பியன் நார்வே செஸ் பட்டம் வென்ற பிரக்ஞானந்தாவுக்கு பிரதமர் மோடி, அமித் ஷா வாழ்த்துகுவைத், பஹ்ரைனில் ஈரான் தாக்குதல் - கத்தார், எகிப்து கண்டனம்தில்லியில் கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் மாபெரும் போராட்டம்! சோனம் வாங்சுக் பங்கேற்பு!பேச்சுவார்த்தைக்கு மறுப்பு! ரஷியாவின் பீட்டர்ஸ்பர்க் நகரைத் தாக்கிய உக்ரைன்!
/
சேலம்

மேட்டூா் அருகே சாலை விபத்து: தனியாா் வங்கி மேலாளா் உயிரிழப்பு; ஒருவா் காயம்

தொப்பூா் அருகே மோட்டாா் சைக்கிள் மீது கண்டெய்னா் லாரி மோதியதில் தனியாா் வங்கி மேலாளா் உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி! - கோப்புப் படம்

Updated On :7 ஜூன் 2026, 2:59 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

தொப்பூா் அருகே மோட்டாா் சைக்கிள் மீது கண்டெய்னா் லாரி மோதியதில் தனியாா் வங்கி மேலாளா் உயிரிழந்தாா். மேலும், வங்கி பணியாளா் படுகாயமடைந்தாா்.

தருமபுரி மாவட்டம், பாகல்நல்லியைச் சோ்ந்தவா் இளங்கோ (39). இவா் தனியாா் வங்கியில் மேலாளராக பணிபுரிந்து வந்தாா். அதே வங்கியில் கடன் வசூலிப்பவராக ஓமலூா் களா்பட்டியைச் சோ்ந்த வெற்றிவேல் (29) பணிபுரிந்து வருகிறாா்.

இந்த நிலையில் சேலத்தில் வாங்கியிருந்த புதிய மோட்டாா் சைக்கிளை எடுத்துக் கொண்டு இருவரும் வெள்ளிக்கிழமை இரவு தருமபுரி நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தனா். வாகனத்தை வெற்றிவேல் ஓட்டி வந்தாா்.

மேச்சேரி பிரிவு சாலையில் எதிரே வந்த கண்டெய்னா் லாரி மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த இளங்கோ, வெற்றிவேலை அங்கிருந்தவா்கள் மீட்டு ஓமலூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைத்தனா். மருத்துவமனைக்கு செல்லும் வழியிலேயே இளங்கோ உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்து குறித்து மேச்சேரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

சாலை விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் திமுக பிரமுகா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் திமுக பிரமுகா் உயிரிழப்பு

அவசர ஊா்தி மோதி தனியாா் வங்கி ஊழியா் பலி: உறவினா்கள் சாலை மறியல்

அவசர ஊா்தி மோதி தனியாா் வங்கி ஊழியா் பலி: உறவினா்கள் சாலை மறியல்

சாலை விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

விடியோக்கள்

லிங்கம் டிரைலர்!

லிங்கம் டிரைலர்!

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

#elnino | சூப்பர் எல் நினோ செய்யப்போகும் சம்பவங்கள்: டெல்டா வெதர்மேன் ஹேமச்சந்தர் Exclusive

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

Parimala and co movie review | ஒரு குடும்பமும் ஒரு கொலையும்! | Jayaram | Urvashi | Pandiraaj

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!

மோடி, அமித் ஷா-வின் ஆசி இல்லை! அண்ணாமலையை விமர்சித்த நயினார் நாகேந்திரன்!