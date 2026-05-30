Dinamani
நடிகர் அஜித் குமாரின் தாயார் உடலுக்கு முதல்வர் விஜய் அஞ்சலி! திருவாரூர்: சேங்காலிபுரம் பகுதியில் வீடு புகுந்து மேஸ்திரி படுகொலை - 3 பேர் கைதுபெங்களூரில் ஐபிஎல் கொண்டாட்டங்களுக்கு தடைஆளுநர் மாளிகையில் காவி உடையில் திருவள்ளுவர் படம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் கண்டனம்!ஆட்சி அமைக்க டி.கே. சிவகுமாருக்கு ஆளுநர் அழைப்பு சென்னை உள்பட 5 மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மாற்றம் குற்ற வழக்குத் தொடர்வுத்துறை இயக்குநர் கிருஷ்ணராஜா பணிநீக்கம்
/
காரைக்கால்

சாலை விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழப்பு

காரைக்கால் அருகே மோட்டாா் சைக்கிள் மோதிய விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.

News image

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :31 மே 2026, 12:06 am IST

Syndication

காரைக்கால் அருகே மோட்டாா் சைக்கிள் மோதிய விபத்தில் ஒருவா் உயிரிழந்தாா்.

திருவாரூா் மாவட்டம், சோழங்கநல்லூரைச் சோ்ந்தவா் ரவிச்சந்திரன் (54). இவா் குடும்பத்தினருடன் காரைக்காலில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற திருமண நிகழ்வில் பங்கேற்றாா். மாலை இவா்கள் ஊருக்குச் செல்வதற்காக, ரவிசந்திரன் மோட்டாா் சைக்கிளை ஓட்டிக்கொண்டும், அவரது மகன் மற்றும் குடும்பத்தினா் காரிலும் புறப்பட்டனா்.

திருப்பட்டினம் புறவழிச்சாலையில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, பின்னால் வேகமாக வந்த மோட்டாா் சைக்கிள், ரவிச்சந்திரன் மோட்டாா் சைக்கிள் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த ரவிச்சந்திரனை, பின்னால் காரில் வந்த குடும்பத்தினா், காரைக்கால் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி அவா் உயிரிழந்தாா்.

காரைக்கால் போக்குவரத்துக் காவல்நிலைய போலீஸாா், விபத்தை ஏற்படுத்திய நாகப்பட்டினம் பகுதியைச் சோ்ந்த சுரேஷ் என்பவரிடம் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

தொடர்புடையது

சாலை விபத்தில் என்எல்சி ஊழியா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் என்எல்சி ஊழியா் உயிரிழப்பு

விபத்தில் பொறியியல் மாணவா் உயிரிழப்பு

விபத்தில் பொறியியல் மாணவா் உயிரிழப்பு

மானூா் அருகே விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

மானூா் அருகே விபத்தில் இளைஞா் உயிரிழப்பு

மோட்டாா் சைக்கிள் மீது டிராக்டா் மோதி ஒருவா் பலி!

மோட்டாா் சைக்கிள் மீது டிராக்டா் மோதி ஒருவா் பலி!

விடியோக்கள்

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

ஆர்சிபிக்கு அநீதி?: சொந்த மண்ணில் கோப்பை வெல்லுமா குஜராத்?

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

”வட மாநிலத்தவர்களுக்கும் மகளிர் உரிமைத்தொகை? Full Report விரைவில்!”: அமைச்சர் மரிய வில்சன்!

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

UN Kannan Interview | F3 விவகாரம்.. எதிர்கொள்ளுமா இந்தியா?| Economic crisis | PM Modi | Rahul |India

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!

சூர்யவன்ஷியையும் ஆர்ச்சரையும் மட்டும் நம்புனா...: கில்லி போல் ஆடிய கில்!