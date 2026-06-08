இன்றைய மின்தடை: உடையாப்பட்டி, மேட்டுப்பட்டி

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சேலம் உடையாப்பட்டி, மேட்டுப்பட்டி துணை மின் நிலையங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூன் 9) காலை 9 மணிமுதல் மாலை 5 மணிவரை கீழ்கண்ட பகுதிகளில் மின்தடை செய்யப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மின்தடை பகுதிகள்:
உடையாப்பட்டிதுணை மின் நிலையம்: உடையாப்பட்டி, அம்மாப்பேட்டை காலனி, வித்யாநகா், அம்மாப்பேட்டை, காந்தி மைதானம், பொன்னம்மாபேட்டை, தில்லைநகா், அயோத்தியாப்பட்டணம், வரகம்பாடி, கந்தாஸ்ரமம், தாதம்பட்டி, மேட்டுப்பட்டி, தாதனூா், வீராணம், சுக்கம்பட்டி, டி.பெருமாபாளையம், வலசையூா்.
மேட்டுப்பட்டி துணை மின் நிலையம்: மேட்டுப்பட்டி, காணிப்பட்டி, சேசன்சாவடி, முத்தம்பட்டி, வெள்ளாளகுண்டி பெருமாபாளையம், சின்னகவுண்டாபுரம், பெரியகவுண்டாபுரம், வேப்பிலைப்பட்டி ஆகிய பகுதிகள்.