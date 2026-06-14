Dinamani
வேலூர் மாவட்டத்தில் பலத்த காற்றுடன் கனமழை நைஜீரியாவில் போதைப்பொருள் கடத்திய இந்தியர்கள் கப்பலுடன் சிறைபிடிப்பு! ரூ. 50 கோடிக்கு மேல் அபராதம்! மேற்கு வங்க முதல்வர் சுவேந்து அதிகாரியுடன் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சந்திப்பு இந்தியாவுக்கு எதிராக இரண்டாவது அதிவேக சதம்; ரஹ்மனுல்லா குர்பாஸ் சாதனை! அமெரிக்கா - ஈரான் இடையே 24 மணி நேரத்திற்குள் அமைதி ஒப்பந்தம்: பாக். பிரதமர் தகவல்! துபை-அகமதாபாத் விமான ஸ்பீக்கரில் மறைத்து வைக்கப்பட்டிருந்த 2.7 கிலோ தங்கம் பறிமுதல்! மேக்கேதாட்டு அணை விவகாரத்தில் வேடிக்கை பார்க்கும் தவெக அரசு: எடப்பாடி பழனிசாமி ராணுவ தலைமைத் தளபதியாக லெப்டினன்ட் ஜெனரல் தீரஜ் சேத் நியமனம்!
/
சேலம்

சங்ககிரி பழைய இரும்புக் கடையில் டீசல் டேங்க் வெடித்து தொழிலாளி உயிரிழப்பு

சங்ககிரி அருகே பழைய இரும்புக் கடையில் லாரி டீசல் டேங்க் வெடித்து வடமாநில கூலித் தொழிலாளி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

News image
Updated On :14 ஜூன் 2026, 3:24 am IST

Syndication

சங்ககிரி அருகே பழைய இரும்புக் கடையில் லாரி டீசல் டேங்க் வெடித்து வடமாநில கூலித் தொழிலாளி சனிக்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பிகாா் மாநிலம், ஜஹனாபாத் மாவட்டம், மோடன்கஞ்ச், தயாலிபிகா பகுதியைச் சோ்ந்தவா் கமலேஷ்பிரசாத் (53). இவா், சேலம் மாவட்டம், சங்ககிரி, அக்கமாபேட்டையில் உள்ள தனியாா் பழைய இரும்புக் கடையில் லாரி உதிரி பாகங்களை கேஸ் கட்டிங் மூலம் பிரித்து எடுக்கும் வேலையை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக செய்துவந்தாா்.

வழக்கம்போல ஒரு லாரியில் டீசல் டேங்க்கை கேஸ் கட்டிங் மூலம் பிரித்து அகற்றும் பணியில் சனிக்கிழமை ஈடுபட்ட போது, டீசல் டேங்க் வெடித்து 10 அடி தூரம் தூக்கிவீசப்பட்டாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் நிகழ்விடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து சங்ககிரி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவுசெய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

தொடர்புடையது

புதுச்சேரியில் 15 % லாரி வாடகை உயா்வு: நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது

புதுச்சேரியில் 15 % லாரி வாடகை உயா்வு: நாளை முதல் அமலுக்கு வருகிறது

பழைய இரும்புக் கடையில் திருடிய 5 போ் கைது

பழைய இரும்புக் கடையில் திருடிய 5 போ் கைது

பழைய இரும்புக் கடையில் 2 டன் கழிவு துணிகள் எரிந்து சேதம்

பழைய இரும்புக் கடையில் 2 டன் கழிவு துணிகள் எரிந்து சேதம்

கயத்தாறு அருகே பழைய இரும்புக் கடையில் திருட்டு

கயத்தாறு அருகே பழைய இரும்புக் கடையில் திருட்டு

விடியோக்கள்

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

2 வயது குழந்தைக்கு நல்லது கெட்டது தெரியாது!: துரை வைகோ பேட்டி

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

மின்வெட்டு பிரச்னையில் தவெக அரசு செய்வது என்ன?: சிஐடியு ஜெயசங்கர் | Power Outage |

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

Dinamani வார ராசிபலன்! | June 14 முதல் 20 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!

ராசாதி ராசா பாடல் வெளியானது!