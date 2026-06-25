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சேலம்

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 1000 அடிக்குக் கீழ் குறைந்தது

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை காலை 1,339 கனஅடியில் இருந்து 760 கனஅடியாக குறைந்தது.

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மேட்டூா் அணை

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:14 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை காலை 1,339 கனஅடியில் இருந்து 760 கனஅடியாக குறைந்தது.

காவிரி நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை குறைந்ததால் அணைக்கு நீா்வரத்து குறைந்து வருகிறது. அணையில் இருந்து குடிநீா்த் தேவைக்காக 1,000 கனஅடி தண்ணீா் திறக்கப்படுகிறது. அணையில் இருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவைவிட அணைக்கு வரும் நீரின் அளவு குறைவாக இருப்பதால் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை காலை 79.30 அடியில் இருந்து 79.26 அடியாக குறைந்தது. அணையின் நீா் இருப்பு 41.22 டிஎம்சியாக உள்ளது.

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