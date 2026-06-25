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சேலம்

அனுமதியின்றி கற்களை வெட்டி எடுத்த கனரக வாகனங்கள் பறிமுதல்; 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு

சங்ககிரியை அடுத்த தேவண்ணகவுண்டனூா் கிராமத்தில் அனுமதியின்றி கற்களை வெட்டி எடுத்த இரண்டு கல் உடைக்கும் கனரக வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா் 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

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வழக்குப் பதிவு - கோப்புப் படம்

Updated On :25 ஜூன் 2026, 6:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சங்ககிரியை அடுத்த தேவண்ணகவுண்டனூா் கிராமத்தில் அனுமதியின்றி கற்களை வெட்டி எடுத்த இரண்டு கல் உடைக்கும் கனரக வாகனங்களை பறிமுதல் செய்த போலீஸாா் 3 போ் மீது வழக்குப் பதிவு செய்தனா்.

தேவண்ணகவுண்டனுாா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஆா். சதீஷ்பிரபு, சின்னாகவுண்டனூா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் பிரதீப்குமாா், தேவண்ணகவுண்டனூா் கிராம நிா்வாக அலுவலக உதவியாளா் லட்சுமணன் ஆகியோா் தேவண்ணகவுண்டனூா் கிராமம், மலங்காடு பகுதியில் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை ஆய்வு செய்தனா்.

அப்போது, அரசின் அனுமதியின்றி கற்கள் வெட்டி எடுக்கப்படுவதை கண்டுபிடித்தனா். அதிகாரிகளை பாா்த்ததும் அங்கிருந்தவா்கள் கனரக வாகனங்களை நிறுத்திவிட்டு தப்பினா். மேலும், அங்கு ஆய்வு செய்த அலுவலா்களை அப்பகுதியைச் சோ்ந்த கொழந்தா கவுண்டா் மகன் சண்முகம் தடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

சங்ககிரி வட்டாட்சியா் கோமதி, புவியியல் மற்றும் கனிமவளத் துறை பறக்கும்படை மண்டல உதவி இயக்குனா் இளங்கோ ஆகியோா் சம்பவ இடத்தை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தனா். அப்பகுதியில் சங்ககிரி காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் ஒய். சுரேஷ்குமாா் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா்கள் செந்தில்குமாா் (சங்ககிரி), பேபி (எடப்பாடி), ரமேஷ் (கொங்கணாபுரம்), போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா்.

இதுகுறித்து தேவண்ணகவுண்டனூா் கிராம நிா்வாக அலுவலா் ஆா். சதீஸ்பிரபு அளித்த புகாரின்பேரில் சங்ககிரி போலீஸாா் ஓட்டுநா்கள், அதன் உரிமையாளா் சண்முகம் மீது புதன்கிழமை வழக்குப் பதிவு செய்து கனரக வாகனங்களை பறிமுதல் செய்தனா்.

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