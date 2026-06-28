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சேலம்

ஓய்வு பெற்ற அரசு பேருந்து நடத்துநா் வீட்டில் வெள்ளிப் பொருள்கள், பணம் திருட்டு

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திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :28 ஜூன் 2026, 1:45 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

புதுசாம்பள்ளியில் ஓய்வு பெற்ற அரசு பேருந்து நடத்துநா் வீட்டில் அரை கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள், ரூ. 7 ஆயிரம் ரொக்கத்தை திருடிச் சென்றவா்களை போலீஸாா் தேடிவருகின்றனா்.

புதுசாம்பள்ளி மின்நகரை சோ்ந்தவா் ராமநாதன் (69), ஓய்வு பெற்ற அரசுப் பேருந்து நடந்துநா். இவரது மனைவிக்கு உடல் பரிசோதனை செய்வதற்காக கோவையில் உள்ள தனியாா் மருத்துவமனைக்கு கடந்த 11 ஆம் தேதி சென்றாா்.

இந்த நிலையில் அவரது வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதாக பக்கத்து வீட்டில் வசிப்பவா் வியாழக்கிழமை இரவு தகவல் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து வெள்ளிக்கிழமை வீடு திரும்பிய ராமநாதன், வீட்டிற்குள் சென்று பாா்த்தபோது அரை கிலோ வெள்ளிப் பொருள்கள், ரூ. 7 ஆயிரம் ரொக்கம் மற்றும் கைப்பேசி, சிசிடிவி கேமரா உள்ளிட்ட மின்னணுப் பொருள்கள் திருடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து அவா் அளித்த புகாரின்பேரில் கருமலைக்கூடல் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

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