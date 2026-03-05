சங்ககிரி வட்டாட்சியா் பொறுப்பேற்பு
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:44 pm
சேலம் தனிவட்டாட்சியராக (நத்தம் நிலவரித் திட்டம்) அலகு 2-இல் பணியாற்றி வந்த கே.கோமதி, சங்ககிரி வட்டாட்சியராக வியாழக்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.
புதிதாக பொறுப்பேற்ற வட்டாட்சியருக்கு துணை வட்டாட்சியா்கள், வருவாய் ஆய்வாளா்கள், கிராம நிா்வாக அலுவலா்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தனா். சங்ககிரி வட்டாட்சியராக பணிபுரிந்து வந்த எம்.வாசுகி, சேலம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக தனி வட்டாட்சியராக (சமூகநல பாதுகாப்புத் திட்டம்) பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா்.
