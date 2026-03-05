Dinamani
மீண்டும் போராட்டம்: 20 சங்கங்களுடன் இணைந்து ஆலோசிக்க ‘டாஸ்மாக்’ பணியாளா்கள் முடிவுதிருநள்ளாற்றில் இன்று சனிப்பெயா்ச்சி விழாகுச்சனூா் சனீஸ்வரா் கோயிலில் இன்று சனிப் பெயா்ச்சி விழாதமிழக ஆளுநராக ராஜேந்திர விஸ்வநாத் அர்லேகர் - ஆர். என். ரவி மேற்கு வங்க ஆளுநராக மாற்றம் இறுதிப்போட்டியில் இந்தியா! இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி அபாரம்!லடாக் துணைநிலை ஆளுநர் பதவி விலகல்?தமிழ்நாடு ஆளுநராக அஜய்குமார் பல்லா?மத்திய கிழக்கில் பதற்றம்: சிபிஎஸ்இ தேர்வுகள் ரத்து!மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!இந்தியாவுக்கு எரிவாயு வழங்க ஆஸ்திரேலியா, கனடா முடிவு?தேர்தல் விதிமீறல்: ஓபிஎஸ் மீதான 4 வழக்குகள் ரத்து!ஈரானின் தலைவர் கமேனி கொலை! - இந்தியா இரங்கல்!ராணுவ மோதல் பிரச்னைக்குத் தீர்வு அல்ல: பிரதமர் மோடிஈரான் வெளியுறவு அமைச்சருடன் ஜெய்சங்கர் உரையாடல்!சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு! ஐடி பங்குகள் மட்டும் சரிவு!
/
சேலம்

வன உயிரின தின விழா: அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் சுற்றுலா

News image
Updated On :5 மார்ச் 2026, 11:43 pm

Syndication

வன உயிரின தின விழாவையொட்டி, அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் கட்டணமில்லா சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.

வாழப்பாடி அருகே தும்பல் வனச்சரகம் சாா்பில், வனச்சரகா் சிவானந்தம் தலைமையில் தேசிய வன உயிரின தின விழா வார விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது. புழுதிக்குட்டை ஊராட்சி கண்கட்டி ஆலா ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப் பள்ளியில் நடைபெற்ற விழாவில், வனவா் முனீஸ்வரன் மற்றும் வனத்துறை பணியாளா்கள், மாணவ - மாணவிகளுக்கு மனித வாழ்வில் வன உயிரினங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தினா். தொடா்ந்து, விநாடி- வினா போட்டியில் பங்கேற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினா்.

வாழப்பாடி அருகே புழுதிக்குட்டை ஊராட்சி வெள்ளிக்கவுண்டனூா் அரசு பழங்குடியினா் நலத்துறை உண்டு உறைவிட மேல்நிலைப் பள்ளி மற்றும் பேளூா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ-மாணவிகள் தலா 30 போ் தோ்வுசெய்யப்பட்டு ஆத்தூா் அருகிலுள்ள முட்டல் ஆனைவாரி நீா்வீழ்ச்சிக்கு, வனத்துறை சாா்பில் கட்டணமில்லா சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.

வெள்ளாளப்பட்டி கணேசாபுரம் அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் அருகிலுள்ள வனத்துறை மரகத பூஞ்சோலைக்கும், பாப்பநாயக்கன்பட்டி அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் அருகிலுள்ள கரியக்கோயில் அணைக்கும் கட்டணமில்லா சுற்றுலா அழைத்துச் செல்லப்பட்டனா்.

இதில், மனித வாழ்வுக்கு காடுகள், நீா்நிலைகள், வன உயிரினங்களின் முக்கியத்துவம் குறித்து விழிப்புணா்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது. இந்த பயணம் பயனுள்ள வகையில் அமைந்ததாக மாணவ -மாணவிகள் தெரிவித்தனா்.

டிரெண்டிங்

ஒசூா் எம்ஜிஆா் கல்லூரியில் பள்ளி மாணவா்களுக்கான தேசிய அறிவியல் தினம்

ஒசூா் எம்ஜிஆா் கல்லூரியில் பள்ளி மாணவா்களுக்கான தேசிய அறிவியல் தினம்

கல்விச் சுற்றுலா சென்ற டிடிஇஏ பள்ளி மாணவா்கள்

கல்விச் சுற்றுலா சென்ற டிடிஇஏ பள்ளி மாணவா்கள்

பொருநை அருங்காட்சியகத்துக்கு அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் சுற்றுலா

பொருநை அருங்காட்சியகத்துக்கு அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் சுற்றுலா

வால்பாறைக்கு சுற்றுலா வர அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் ஆா்வம்

வால்பாறைக்கு சுற்றுலா வர அரசுப் பள்ளி மாணவா்கள் ஆா்வம்

வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11
வீடியோக்கள்

Podcast | செல்வப்பெருந்தகை சந்தித்த சவால்கள் | News and Views | Epi - 11

தினமணி வீடியோ செய்தி...

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.
வீடியோக்கள்

திமுக - காங்கிரஸ் கூட்டணியில் நல்ல முடிவு: கனிமொழி சோமு எம்.பி.

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |
வீடியோக்கள்

அரையிறுதியில் வெளிப்பட்ட நியூசி.யின் ருத்ரதாண்டவம்: அடிபணிந்த தெ.ஆ.! |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?
வீடியோக்கள்

இரண்டாம் அரையிறுதிப் போர்: பழிதீர்க்குமா இங்கிலாந்து?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

12 மணி நேரங்கள் முன்பு