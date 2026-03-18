பொறுப்பேற்பு
கோவை மாநகர பி1 காவல் நிலைய ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்த கே.ஜமுனா, சங்ககிரி காவல் ஆய்வாளராக புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.
கே.ஜமுனா
Updated On :18 மார்ச் 2026, 11:25 pm
கோவை மாநகர பி1 காவல் நிலைய ஆய்வாளராக பணியாற்றி வந்த கே.ஜமுனா, சங்ககிரி காவல் ஆய்வாளராக புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றுக்கொண்டாா்.
சங்ககிரியில் பணியாற்றிய டி.ரமேஷ் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை காவல் நிலையத்துக்கு பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டாா். புதிதாக பொறுப்பேற்ற காவல் ஆய்வாளா் கே.ஜமுனா, உயரதிகாரிகளை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றோா். அவருக்கு காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளா்கள், காவலா்கள் ஆகியோா் வாழ்த்து தெரிவித்தனா்.
