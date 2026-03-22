Dinamani
கர்நாடகத்தில் பேருந்து கட்டணம் உயர்வு இல்லை: அமைச்சர் ராமலிங்க ரெட்டி மாநிலங்களவைத் தேர்தலில் பாஜகவுக்கு ஆதரவாக கட்சி மாறி வாக்களிப்பு: 6 எம்எல்ஏக்கள் 'சஸ்பெண்ட்'பேரவைத் தேர்தல்: தமிழகத்தில் இதுவரை ரூ.23.74 கோடி ரொக்கம் பறிமுதல் அதிகாரி தற்கொலை விவகாரம்: பஞ்சாப் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் ராஜிநாமா புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் நாளை வெளியீடு! ஈரான் போரை முடிவுக்குக் கொண்டு வருவது குறித்து பரிசீலனை: டிரம்ப்டி20 தொடருக்காக அயர்லாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்ளும் இந்திய அணி!பிரதமர் மோடியின் புகைப்படங்களை ஏஐ மூலம் மோசமாகச் சித்திரித்த நபர் கைது!கேரள தேர்தல்: பாஜகவின் 3-ம் கட்ட வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடு!போர் அச்சுறுத்தல்! பேச்சுவார்த்தை ஒன்றே வழி: குடியரசுத் துணைத்தலைவர்தமிழ்நாட்டின் வளர்ச்சி முழுமையடைய திராவிட மாடல் ஆட்சி தொடர வேண்டும்! - முதல்வர்ரஷியா மீது 280 டிரோன்களை ஏவி தாக்குதல் நடத்திய உக்ரைன்!
/
சேலம்

தோ்தல் தொடா்பான புகாா்களை தெரிவிக்க எண்கள் அறிவிப்பு

News image
Updated On :21 மார்ச் 2026, 9:21 pm

Syndication

தோ்தல் தொடா்பான புகாா்கள் தெரிவிக்க தொடா்பு எண்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

இதுகுறித்து மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான ரா.பிருந்தாதேவி தெரிவித்ததாவது:

சட்டப் பேரவைத் தோ்தலையொட்டி, தோ்தல் ஆணையத்தால் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். அதன்படி, சேலம் மாவட்டத்தில் கெங்கவல்லி (தனி), ஆத்தூா் (தனி) ஆகிய சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு டாக்டா் அசோக் கரன்ஞ்கா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளாா்.

இவரை 95006 69244, 0427-2311038 ஆகிய எண்களிலும், சேலம் (மேற்கு), வீரபாண்டி ஆகிய சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு திக்விஜய்சிங் ஜடேஜாவை 9500 669130, 0427 - 2311033 ஆகிய எண்களிலும், சேலம் (வடக்கு), சேலம் (தெற்கு) ஆகிய சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு சுஹவீா் ஷய்னியை 95006 68730, 0427- 2250075 ஆகிய எண்களிலும், ஏற்காடு (தனி) சட்டப் பேரவைத் தொகுதிக்கு ஹா்பூல் சிங் யாதவை 95006 69716, 0427-2311037 ஆகிய எண்களிலும், எடப்பாடி, சங்ககிரி ஆகிய சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளுக்கு ஜென்டாகே ஹனுமன்த் கொண்டிபாவை 95006 68427, 0427-2250020 ஆகிய எண்களிலும் தொடா்புகொள்ளலாம்.

இதேபோல, தோ்தல் காவல் பாா்வையாளா்களாக அபிஷேக் பகவான் திரிமுகே மற்றும் ஆரிஷி ஆகியோா் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா்.

அரசியல் கட்சி பிரமுகா்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் ஆகியோா் தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா்கள் மற்றும் தோ்தல் காவல் பாா்வையாளா்களை நேரிலும், தொலைபேசி எண்களிலும் தொடா்புகொண்டு தோ்தல் தொடா்பான மனுக்கள் மற்றும் குறைகளைத் தெரிவிக்கலாம் என்றாா்.

தொடர்புடையது

தோ்தல் தொடா்பான கருத்துகளை தோ்தல் பாா்வையாளா்களிடம் தெரிவிக்கலாம்

தோ்தல் நடத்தை விதிகள் அமல்: சேலத்தில் பறக்கும் படையினா் தீவிர சோதனை

பவானிசாகா் சட்டப் பேரவைத் தொகுதியில் வாகனத் தணிக்கையில் 12 பறக்கும் படையினா்

தோ்தல்: கட்சிகள் பயன்படுத்தும் பொருள்களுக்கு விலை நிா்ணயக் கூட்டம்

வீடியோக்கள்

Podcast | கூட்டணிக் கட்சிகளை அமைதியாக்கிய திமுக | News and views | Epi - 16
வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami
வீடியோக்கள்

எடப்பாடியும் விஜய்யும் ஜெயலலிதா அல்ல: Sumanth Raman | TVK Vijay | MK Stalin | Edappadi Palaniswami

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |
வீடியோக்கள்

Snacks சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் ஆபத்துகள்! எச்சரிக்கும் மருத்துவர்! | DR. Arunachalam |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

11 மணி நேரங்கள் முன்பு
உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA
வீடியோக்கள்

உண்மையில் 4 முனைப்போட்டிதானா ? | TN Election 2026 | DMK | ADMK | NTK | TVK | Dmk Alliance | NDA

தினமணி வீடியோ செய்தி...

13 மணி நேரங்கள் முன்பு