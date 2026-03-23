Dinamani
கேரளத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் இணைக்க மார்ச் 15 வரை சமர்ப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே பரிசீலனை!புதுச்சேரி தவெக வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியீடுசர்வதேச பயங்கரவாதத்தில் முதல்முறையாக பாகிஸ்தான் முதலிடம்! 2025-ல் 1,139 பேர் பலிபாஜகவில் இணைந்த சிபிஎம் தலைவர் ஸ்மிதா சுந்தரேசன்!விசிகவுக்கு வெற்றி வாய்ப்புள்ள தொகுதிகள் எவை? நாளை உயர்நிலை ஆலோசனை!நாளை தேமுதிக மாவட்ட செயலர்கள் கூட்டம் ஆந்திரம்: கலப்பட பால் விவகாரம் - இறப்பு எண்ணிக்கை 16-ஆக உயர்வு!6 தொகுதிகள் என்பதில் உறுதியாக இருக்கிறோம்: மார்க்சிய கம்யூனிஸ்ட் 8,931 நாள்கள் சாதனை! பிரதமர் மோடிக்கு ராஜ்நாத் சிங் வாழ்த்துபுதுச்சேரி அதிமுக வேட்பாளர்கள் அறிவிப்பு!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு: பிரதமர் மோடி தலைமையில் அமைச்சர்கள் ஆலோசனை!ஹோர்முஸ் நீரிணை அருகே 1,600 கி.மீ. தாக்கி அழிக்கும் அணுசக்தி நீர்மூழ்கிக் கப்பல்! ஹவாய் வெள்ளப்பெருக்கு: 5,500-க்கும் மேற்பட்ட மக்கள் பாதிப்பு!திமுக கூட்டணியிலிருந்து வெளியேறினார் வேல்முருகன்!
/
சேலம்

உணா்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்வதே முதிா்ச்சி!

News image
Updated On :22 மார்ச் 2026, 8:31 pm

Syndication

உள்ளம், உடல் உணா்ச்சிகளை ஒன்றிணைக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் கற்றுக்கொள்வதே முதிா்ச்சி என்றாா் குமாரசாமியூா் உபநிஷ ஆனந்த மந்திா் ஆசிரம தலைமை குரு ஆத்ம நம்பி சுவாமிகள்.

சேலம் மாவட்டம், வாழப்பாடியை அடுத்த குமாரசாமியூா் உபநிஷ ஆனந்த மந்திா் ஆசிரமத்தில் உலக நன்மைக்காக அண்மையில் நடைபெற்ற கூட்டுப் பிராா்த்தனை நிகழ்வில் அவா் பேசியது: உள்ளம், உடல் உணா்ச்சிகளை ஒன்றிணைக்கவும், கட்டுப்படுத்தவும் கற்றுக்கொள்வதே முதிா்ச்சி ஆகும்.

ஒருவரது உள்ளத்திற்கும், உணா்ச்சிக்கும் இடையே ஏற்படும் தா்க்கத்தில், மாற்றாா் ஒருவா் தலையீடு செய்வதால் எவ்வித பயனுமில்லை. உள்ளத்தால் உடல் உணா்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தும் கலையை கற்றுக்கொள்வது, மனிதா்களுக்கு ஆரோக்கியமான நல வாழ்வுக்கு வழிவகுக்கும்.

யோகாவும், தியானமும் மனிதா்களின் உடலையும், உள்ளத்தையும் வளப்படுத்தி, குழப்பமில்லாத, நிதானமான, நிறைவான, நிம்மதியான வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்லும் என்றாா்.

வாழப்பாடியை அடுத்த அத்தனூா்பட்டி ஊராட்சி குமாரசாமியூா் மலைக்குன்று அடிவாரத்தில் இந்த ஆசிரமம் இயங்கி வருகிறது. பல்வேறு நாட்டிற்கு ஆன்மிகப் பயணம் மேற்கொண்டு, நம் நாட்டின் வழிபாட்டு முறைகள், பண்பாடு, கலாசாரங்கள் குறித்த கருத்துகளை ஆத்ம நம்பி சுவாமிகள் பரப்பி வருகிறாா்.

தொடர்புடையது

படுகொலையான பிளஸ் 2 மாணவியின் உடல் சொந்த ஊரில் தகனம்: அமைச்சா், எம்எல்ஏ அஞ்சலி

மேற்கு வங்க மக்கள் அதிகளவில் பாசத்தையும் ஒத்துழைப்பையும் அளித்துள்ளனர்: சி. வி. ஆனந்த போஸ்

ஆளுநா் பதவியிலிருந்து விலகல் ஏன்? சி.வி. ஆனந்த போஸ் விளக்கம்!

மேற்கு வங்க ஆளுநர் ராஜிநாமா! ஆர்.என். ரவி நியமனம்!

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

வீடியோக்கள்

தினமணி வீடியோ செய்தி...

