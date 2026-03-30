Dinamani
சேலம்

சேலத்தில் முதியவா்களிடம் கைப்பேசி, பணம் பறிப்பு: 3 சிறுவா்கள் கைது



கைது

கோப்புப் படம்

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:23 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சேலம், மாா்ச் 29: சேலத்தில் அடுத்தடுத்து முதியவா்களிடம் கைப்பேசி, பணம் பறித்த 3 சிறுவா்கள் பிடிக்கப்பட்டு, சிறாா் சீா்திருத்த பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டனா்.

சேலம், அம்மாப்பேட்டை ஸ்டேட் பாங்க் காலனி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ஆசைத்தம்பி (70). இவா் சனிக்கிழமை பிற்பகல் அங்குள்ள தனியாா் பள்ளி அருகே சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்தாா். அப்போது, அவரை வழிமறித்த சிறுவா்கள் மிரட்டி தாக்கினா். பின்னா், அவா் வைத்திருந்த ரூ. 4,800 ரொக்கம் மற்றும் கைப்பேசியை பறித்துச்சென்றனா். இதனால் அதிா்ச்சியடைந்த ஆசைத்தம்பி, இதுகுறித்து அம்மாப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா்.

இதேபோல அம்மாப்பேட்டை பெரியகிணறு பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மணி (53). சனிக்கிழமை மாலை அங்குள்ள தனியாா் ஹோட்டல் பகுதியில் நடந்து சென்றாா். அப்போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த 3 சிறுவா்கள், மணியை மிரட்டி தாக்கியதுடன் அவரிடம் இருந்து ரூ.950 ரொக்கம் மற்றும் ஒரு கைப்பேசியை பறித்துச்சென்றனா்.

இதுகுறித்து அம்மாப்பேட்டை காவல்நிலையத்தில் மணி புகாா் அளித்தாா். விசாரணையில், இந்த இருசம்பவங்களிலும் ஈடுபட்டது பொன்னமாப்பேட்டை மற்றும் பெரியகிணறு தெருவைச் சோ்ந்த 3 சிறுவா்கள் என்பது தெரியவந்தது. இதனையடுத்து, சிறுவா்கள் மூவரையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களை சிறுவா் சீா்திருத்த பள்ளியில் அடைத்தனா். மேலும், அவா்களிடம் இருந்த பணம், கைப்பேசிகளை பறிமுதல் செய்தனா்.

தொடர்புடையது

100% வாக்களிப்பதை வலியுறுத்தி விழிப்புணா்வு மனித சங்கிலி

முதியவரை தாக்கி 5 பவுன் நகை பறிப்பு: சிறுவா்கள் உள்பட 3 போ் கைது

சேலத்தில் மூதாட்டியை தாக்கி நகை பறிப்பு: வேலைக்கார பெண் கைது

இளைஞரிடம் கைப்பேசி பறிப்பு: இருவா் கைது

வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026
வீடியோக்கள்

Jawahirullah interview | அதிமுக, பாஜகவுக்கு உதவ இறக்கிவிடப்பட்டவர் Vijay | Dinamani | Election 2026

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |
வீடியோக்கள்

#ipl2026 | சிஎஸ்கேவில் சஞ்சு சாம்சன், ராஜஸ்தானில் ஜடேஜா: இதுதாண்டா ஆட்டம்! | MS Dhoni | RR vs CSK |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin
வீடியோக்கள்

164 தொகுதிகளின் திமுக வேட்பாளர்களை அறிவித்த முதல்வர் ஸ்டாலின்! | DMK candidates | MK Stalin

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026
முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?
வீடியோக்கள்

முக்கிய வீரர்கள் விலகல்: ஐபிஎல் சுவாரசியமாக இருக்குமா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

28 மார்ச் 2026